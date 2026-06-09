¿Quieres que tu nombre salga en la pantalla del Mundial? FIFA te cobra 1,500 pesos 

La Copa Mundial 2026 sumó un nuevo producto para los aficionados dispuestos a gastar más dinero durante el torneo. La FIFA puso en marcha el programa denominado "Super Shoutout", una iniciativa que permite a los seguidores pagar 79 dólares (1,500 pesos aproximandamente) para que su nombre aparezca en las pantallas gigantes de los estadios sede.

El programa está disponible para los 72 partidos de la fase de grupos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá. Los aficionados pueden seleccionar el encuentro de su preferencia, indicar qué selección apoyan y adquirir hasta cuatro espacios por compra.

El costo de cada aparición es de 79 dólares antes de impuestos. Esto significa que un aficionado que compre el máximo permitido desembolsará 316 dólares, sin incluir cargos adicionales.

Aunque la promoción señala que el nombre aparecerá "durante el partido" y "en el momento adecuado del juego", las condiciones publicadas por la FIFA establecen que los mensajes serán mostrados durante la previa de los encuentros y no mientras el balón esté en juego.

La pantalla del Estadio Ciudad de México servirá para vender saludos. Redes sociales

La organización también advierte que la disponibilidad es limitada y funciona bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido. Además, no garantiza una ubicación específica en las pantallas ni el tiempo exacto de exhibición.

Cómo funciona el programa de FIFA

Para participar, los aficionados deben ingresar al sitio fanspotlight.fifa.com y ahí colocar el nombre que desean mostrar. El sistema cuenta con filtros para evitar mensajes considerados inapropiados y cada solicitud debe ser aprobada por la FIFA antes de hacerse efectiva.

Los espacios promocionales dejan de estar disponibles 72 horas antes del inicio de cada partido, por lo que ya no hay posibilidad de aparecer en la inauguración entre México y Sudáfrica. El organismo señala que los cargos a las tarjetas bancarias solo se realizan una vez que el mensaje recibe autorización definitiva.

La FIFA también aclara que la experiencia está diseñada exclusivamente para quienes se encuentren dentro del estadio. Por ello, no existe garantía de que el mensaje aparezca en la transmisión televisiva ni de que pueda ser visto por todos los asistentes.

Nueva fuente de ingresos en medio de críticas

La medida aparece en un contexto de cuestionamientos hacia los costos asociados al Mundial 2026. Durante los últimos meses, distintas organizaciones de aficionados han criticado el precio de las entradas y otros gastos relacionados con la asistencia al torneo.

La FIFA ha defendido su política de precios argumentando que refleja las condiciones del mercado deportivo norteamericano, donde los aficionados suelen pagar cantidades elevadas para asistir a eventos de gran magnitud. El organismo también sostiene que los ingresos obtenidos se destinan al desarrollo del futbol en diferentes regiones del mundo.

El programa Super Shoutout representa ahora una nueva oportunidad comercial para la FIFA, que busca ampliar las experiencias disponibles para los aficionados durante el torneo más importante del futbol internacional.