América sobrevive a las diabluras del Toluca, pero expone el liderato

Noche de terror para el América en su casa, pero sobrevivió a las diabluras del Toluca, con un empate por 2-2, aunque los azulcremas no lograron conservar el liderato del Apertura 2026 para ellos solos.

Henry Martín curó a los suyos de espanto con un doblete que lo coloca como el segundo mejor anotador de la Liga MX.

Luis García tuvo una falla al salir mal en un despeje, lo que ocasionó el primer gol del América Mexsport

Juego ríspido de inicio a fin. Ardiente en cada disputa de balón. Así lo comprobó primero Isaías Violante, al caer por una entrada de Andrés Pereira. El americanismo acusaba un pisotón, pero el silbante Luis Enrique Santander observó sólo un choque, por lo que sólo amonestó al jugador de los Diablos Rojos.

Más adelante, otro reclamo de los amarillos, por una falta en el área. Santiago Bueno, la víctima de una doble carga de defensores rivales que no procedió en el arbitraje.

De tanto provocar a los Diablos Rojos, el susto fue inevitable con el primer gol de la noche. El marcador se pintó escarlata con el 0-1, cortesía de Federico Viñas.

El examericanista cumplió su promesa. El uruguayo no le restregó el tanto a la afición. Se limitó a una silenciosa dedicatoria al cielo y un abrazo con sus compañeros (41’).

No hubo silencio en las gradas. Pese a la mancha amarilla, la presencia de los aficionados del Toluca fue notable, lo mismo que los insultos para el guardameta del Toluca, Luis García, blanco del grito prohibido en cada despeje.

El América ya pagaba las ausencias para esta noche. Guillermo Almada decidió guardarse al lateral Dagoberto Espinoza, lo mismo que al volante Brian Rodríguez, mientras que Alejandro Zendejas sigue en recuperación de leves molestias físicas en el aductor derecho.

El cierre del partido estuvo intenso. Erick Sánchez vio la amarilla por esta entrada Mexsport

Quien no se salvó de la presión de su propio entrenador fue Franco Rossano. El joven defensor, renovado este sábado por dos años más con el América, no gozó de las mejores jornadas que suma en Primera División.

Pero al apareció Henry Martín. La Bomba sacudió las redes de Luis García (62’), en un grito de alivio para la afición que miraba al Coloso de Santa Úrsula en transformarse en una sucursal del Infierno del Toluca.

Apareció Henry Martín, hombre clave para que las Águilas vuelen como la mejor ofensiva, con el gol del empate al minuto 62.

El duelo subió de tono a punta de penaltis. Al 81’, Paulinho fue derribado por Santiago Bueno, quien además se llevó la tarjeta roja, por lo que el central se perderá el juego contra los Pumas.

El técnico Turco Mohamed no se guardó el espectáculo. Fue intenso sobre su zona hacia los árbitros. Reclamaba expulsión directa para el defensor de las Águilas.

Tras la revisión del VAR y la discusión con el cuerpo arbitral, Alexis Vega puso el 1-2 de rebote tras una atajada de Luis Ángel Malagón.

Nunca se dio por vencido el América. Henry Martín no desaprovechó la plena confianza que vive, para otorgar el 2-2. El delantero yucateco hizo efectivo un penalti que Pereira provocó por una falta sobre Miguel Borja.

Pereira se ganó una segunda amonestación por llenar de reclamos al árbitro Luis Enrique Santander. Con paridad en marcador y en la cancha, América y Toluca dejaron las cuentas pendientes de su macabra noche.

Con el punto rescatado en su último juego de local dentro de la fase grupal, el América llegó a 29 unidades, las mismas que el Guadalajara, por lo que ambos comparten liderato; el Toluca es quinto lugar, con 24.