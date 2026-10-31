El Loco Abreu reprobó su examen para la nacionalidad mexicana: “Me fue de la ching…”

Sebastián ‘Loco’ Abreu reprobó el examen para obtener la nacionalidad mexicana y tendrá que presentar una nueva evaluación. Durante la conferencia de prensa tras el partido ante Rayados, el entrenador de Xolos de Tijuana reveló que únicamente respondió correctamente tres de las 10 preguntas.

El técnico uruguayo había adelantado que debía realizar el trámite después del encuentro pendiente entre América y Tijuana, el miércoles 28 de octubre. En aquella ocasión explicó que no acompañaría al equipo de regreso a la ciudad fronteriza porque tenía programado el examen, que incluía preguntas aleatorias sobre la historia y la cultura de México.

Abreu esperaba que la evaluación incluyera temas que hubiera estudiado, pero el resultado no fue el que buscaba. A pesar de reprobar, contó la experiencia con humor y reconoció que deberá volver a intentarlo para completar el proceso.

El Loco Abreu acertó tres de las 10 preguntas

El entrenador explicó que obtuvo tres respuestas correctas y que necesitaba al menos ocho para aprobar. Entre los temas que le preguntaron estuvieron los líderes indígenas, una parte de la historia mexicana que, según comentó, respeta y considera importante tener presente.

Me fue de la ching… Acerté tres de 10. Son ocho de 10. Es parte de la historia y hay que tenerla presente, pero me preguntaron por los líderes indígenas. Es la historia, está bien y lo respeto, pero no mam…”, relató.

Su respuesta provocó risas entre los reporteros que se encontraban en la sala de prensa de Rayados. El estratega mantuvo el tono humorístico al hablar del resultado y reconoció que espera tener mejor suerte cuando vuelva a presentar la evaluación.

También manifestó su deseo de que en el siguiente examen aparezcan preguntas relacionadas con etapas más recientes de la historia del país, aunque no dejó de reconocer la importancia de los contenidos que formaron parte de esta primera prueba.

Sebastián Abreu, DT de los Xolos de Tijuana. Cortesía Club Tijuana

La pregunta sobre los cumpleaños en México que sí respondió

Entre las preguntas de la evaluación, Abreu identificó una que consideró imposible de contestar incorrectamente. Bromeó con que, si fallaba, prácticamente lo iban a “echar del país”, por lo que tenía muy clara la respuesta.

La cuestión era cómo se celebran los cumpleaños en México y ofrecía tres opciones: “Que los cumplas feliz”, “Feliz cumpleaños” y “Las mañanitas”. El entrenador eligió la tercera alternativa y acertó.

El exfutbolista comentó que ya está acostumbrado a reprobar exámenes, pero su proceso para obtener la nacionalidad mexicana todavía no termina. Tras conocer el resultado, solicitó una nueva cita para presentar nuevamente la evaluación y buscar la calificación necesaria.