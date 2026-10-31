América y Chivas ya tienen boleto a la Liguilla del Apertura 2026

Han pasado 15 jornadas en el Apertura 2026 y aunque restan dos partidos, los dos equipos más importantes de la Liga MX ya están clasificados en la Liguilla de este certamen: América y Chivas.

Las Águilas, con polémica incluida, lograron empatar (2-2) ante el Toluca en el Estadio Azteca y aunque tienen tres partidos sin victoria, lo que hicieron en el inicio del torneo les ayudó.

Horas ante, las Chivas de Milito hicieron lo suyo ante el Atlante y en el Estadio Akron terminaron goleando al Potro de Hierro (4-2).

El América logró empatar ante Toluca con un hombre menos REUTERS

América y Chivas clasifican a la Liguilla del Apertura 2026

Con la victoria de Chivas y el empate del América, ya tenemos a los dos primeros clasificados a la Liguilla del Apertura 2026.

Ambos equipos llegaron a los 29 puntos y aunque todavía les restan dos partidos, el Rebaño y las Águilas ya están en la Fase Final.

En caso de que ambos conjuntos perdieran sus dos últimos partidos, lo máximo que pudieran caer en la tabla general sería entre el quinto y el sexto lugar, evidentemente con algunas combinaciones de otros equipos.

Aunque bajarían de lugares, estos dos conjuntos seguirían dentro de la Fase Final del torneo. Los 29 puntos que América y Chivas han conseguido les ha bastado para que, a falta de dos jornadas, duerman tranquilos de estar dentro de la Liguilla.

¿América o Chivas, quién será el líder?

Aunque la ‘pelea’ de ambos equipos está en otra parte: el liderato. Gracias al empate agónico del América, consiguieron sumar un punto y colocarse de líderes, debido a la diferencia de goles; Chivas tiene 11 y las Águilas 15.

Ya con la clasificación en el bolsillo, sin duda la pelea estará por ver quién de los dos se queda con el primer lugar del torneo regular.

Sin embargo, tendrán que estar pendientes de Cruz Azul, que también luchará por el liderato. La Máquina jugará mañana ante León y de ganar, llegaría a los mismos puntos (29), pero por mejor diferencia de goles, puede que se quede con el segundo lugar.

Sin duda, las últimas dos jornadas serán intensas para ambos equipos, pero sobre todo para el Guadalajara, que se medirá ante Cruz Azul en el cierre del torneo regular y ahí puede que se definan los tres primeros lugares para la Liguilla del Apertura 2026.