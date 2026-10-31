Gabriel Milito no se enamora del liderato de Chivas: “La prioridad es la Liguilla”

Otra victoria de Chivas en el Apertura 2026 y aunque tienen amplias posibilidades de quedar como líderes del torneo, para Gabriel Milito es lo menos importante, ya que el equipo tiene la mirada puesta en la Liguilla.

La goleada ante el Atlante aseguró el boleto del Guadalajara a la Fiesta Grande del futbol mexicano, a falta de dos jornadas para que termine el campeonato.

Jugadores de Chivas celebrando el gol del Piojo Alvarado MEXSPORT

Chivas tiene la mente en la Liguilla

En conferencia de prensa, Gabriel Milito no le dio importancia a la posibilidad de quedar como líder del torneo. Admitió que aunque es bueno, ese no es el objetivo de Chivas.

Esperamos cerrar los dos partidos bien. Si podemos alcanzar el primer puesto, es bueno, pero lo importante viene en la Liguilla”, afirmó.

De igual manera, el estratega del Rebaño enfatizó que, aunque el primer sitio no es el objetivo, si es importante que el equipo llegue de buena manera a la Fase Final.

Es importante llegar a la Liguilla con buen estado de forma, con mucha confianza, con buena forma, es lo que buscamos y el equipo va por ese camino”, señaló.

Milito destaca el trabajo de Amaury Vergara

Desde la llegada de Gabriel Milito, la gestión tanto de Javier Mier como de Amaury Vergara ha sido buena, trayendo jugadores que han elevado el nivel del equipo, algo que destacó el argentino.

Hay mucho mérito del club, me refiero al área deportiva con respaldo de Amaury (Vergara). Han hecho fichajes importantes y eso nos ayuda a ser mejores”, comentó.

Por último, Chivas continúa siendo la mejor defensa del Apertura 2026, sin embargo, ante el Atlante encajaron un gol debido a un error, algo que no le gustó a Milito.