De la F1 a la Liga MX: Yuki Tsunoda sorprende en el América vs Toluca y recibe regalo de las Águilas

La fiebre de la Fórmula Uno alcanzó al juego más esperado de la jornada en la Liga MX. El choque entre América vs Toluca tuvo los honores de recibir a uno de los pilotos que forma parte de la fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez por el GP de México.

Previo al pitazo inicial, el japonés Yuki Tsunoda apareció como el invitado especial de la noche. El piloto reserva de Racing Bulls participó en el protocolo de la Liga MX junto con el cuerpo arbitral y los capitanes Henry Martín y Jesús Gallardo.

Yuki Tsunoda lanzó el volado para determinar de qué bando se comenzaba a mover el balón.

Pese a la buena entrada del Estadio Banorte y el buen ánimo tras el nombramiento de las alineaciones, la presencia del piloto japonés pasó inadvertida. El sonido local no lo citó, por lo tanto, la fanaticada azulcrema y escarlata no lo identificaron.

Tsunoda recibe regalo de las Águilas

Pero el japonés, compañero de los pilotos titulares Liam Lawson y Arvid Lindblad, no se marchó sin las manos vacías. Recibió una camiseta de las Águilas del América, con su nombre estampado.

Destacó también la presencia de aficionados que hilaron su ida a la jornada de clasificación del GP de México con el partido de futbol entre América y Toluca; la mayoría, con indumentarias de Red Bull Racing y ahora la escudería de moda Cadillac.

Cabe recordar que, en ocasiones especiales, el América ha tenido la visita especial del piloto mexicano Sergio Pérez. Es del conocimiento público que ‘Checo’ es un fiel seguidor de las Águilas.