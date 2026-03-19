Quieren frenar al ICE: Presentan proyecto de ley para prohibir redadas durante el Mundial 2026

Un grupo de legisladores demócratas en Estados Unidos impulsa un paquete de iniciativas para acotar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un intento por evitar que los operativos migratorios interfieran con el desarrollo del torneo y la asistencia de aficionados.

La congresista Nellie Pou presentó un proyecto denominado “Ley para Salvar la Copa Mundial”, que propone prohibir el uso de fondos federales para realizar actividades de control migratorio civil en un radio de una milla (1.6 km) alrededor de cualquier estadio o festival de aficionados durante toda la competencia.

La iniciativa cuenta con el respaldo de LaMonica McIver y Eric Swalwell, quienes también promovieron proyectos complementarios enfocados en limitar la presencia de autoridades migratorias en el transporte público y en entidades que reciben financiamiento federal.

En conjunto, las propuestas buscan establecer un perímetro de seguridad legal que impida operativos del ICE en zonas clave del torneo, que tendrá 78 de sus 104 partidos en territorio estadounidense, además de sedes en México y Canadá.

Swalwell impulsa la “Ley de Acceso Seguro a la Copa Mundial”, orientada a restringir el uso de recursos federales para operativos migratorios en sistemas de transporte de ciudades anfitrionas. Por su parte, McIver presentó una iniciativa para impedir que agencias locales vinculadas a programas federales, incluidas fuerzas policiales con acuerdos migratorios, participen en acciones de control durante el evento.

El ICE se mantiene en controversia

El debate ocurre en medio de tensiones sobre el papel que desempeñará el ICE en la seguridad del torneo. Durante una audiencia reciente, Pou cuestionó al director interino de la agencia, Todd Lyons, tras incidentes en Minnesota donde agentes federales abatieron a 2 civiles. Lyons evitó comprometerse a suspender operaciones durante el Mundial y defendió la necesidad de mantener la actuación del organismo.

El ICE dice que desempeñará un papel clave en la seguridad del Mundial 2026 REUTERS

La preocupación de los legisladores también responde a antecedentes recientes. Durante el Mundial de Clubes, aficionados reportaron la presencia de agentes migratorios en estadios, lo que generó alertas sobre posibles violaciones a derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional negó que se hayan realizado acciones coercitivas.

Pou señaló que su propuesta no pretende eliminar funciones esenciales de seguridad, sino establecer límites claros para evitar un clima de भय entre los asistentes. La restricción, dijo, debería aplicarse durante todo el torneo, no solo en días de partido.

Faltan menos de 90 días y aún no hay certeza sobre el alcance de estas operaciones. Es momento de definir reglas claras”, afirmó Por en declaraciones publicadas por The Athletic.

El estadio MetLife, ubicado en su distrito en Nueva Jersey, será una de las sedes principales del torneo, incluida la final, lo que añade presión política al debate.

A medida que se acerca el Mundial, el Congreso enfrenta el reto de equilibrar seguridad nacional y garantías para millones de aficionados que acudirán al mayor evento deportivo del planeta.