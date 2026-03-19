Juez rechaza asilo para Liam Conejo Ramos detenido por ICE en Mineápolis

Un juez de inmigración en Estados Unidos desestimó la solicitud de asilo presentada por Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto con su padre durante una redada en Mineápolis a finales de enero. La decisión fue dictada por el juez John Burns, según informó la Minnesota Public Radio, citando a la abogada de la familia.

Liam pasó 10 días en un centro de detención en Texas antes de ser liberado junto con su padre y regresar a casa. Su caso atrajo atención nacional luego de que circulara una fotografía en la que aparecía con un gorro azul de conejo frente a su casa, mientras agentes federales se encontraban cerca.

La abogada Danielle Molliver, representante de la familia, anunció que se apelará la decisión, un proceso que podría tardar meses o incluso años. Reuters señaló que la abogada no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios adicionales.

El distrito escolar de Columbia Heights, donde estudia Liam, calificó la resolución como “desgarradora” y expresó su esperanza en un resultado positivo tras la apelación. “El anuncio de que un juez de inmigración ha desestimado las solicitudes de asilo de la familia de Liam Conejo Ramos es desgarrador. Entendemos que esta decisión será apelada y seguimos esperando un resultado positivo”, señaló en un comunicado.

Operación Metro Surge

La detención de Liam ocurrió durante la Operación Metro Surge, desplegada por el presidente Donald Trump, en la que participaron unos 3,000 agentes de inmigración armados para deportar migrantes en Minnesota. Durante la operación, dos ciudadanos estadounidenses murieron a tiros en Mineápolis en incidentes relacionados con protestas o presencia en los operativos.

Ante la polémica y el impacto social, Trump puso fin a la operación el mes pasado, dejando a la ciudad enfrentando el trauma y el daño económico generado.

El distrito escolar de Columbia Heights destacó que la detención de Liam y su padre puso de manifiesto el daño causado por la operación federal, que afectó a numerosos niños y familias. “Aunque respetamos el proceso legal, no podemos ignorar el profundo impacto humano —especialmente en los niños— de esta acción federal, que ha trastornado las vidas de tantos miembros de nuestra comunidad que entraron en este país por vías legales”, añadió la institución.