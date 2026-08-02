PSG va por Zion Suzuki: pagaría 33 millones de euros por el portero japonés del Parma

El Paris Saint-Germain está muy cerca de concretar el fichaje del guardameta japonés Zion Suzuki, quien actualmente defiende la portería del Parma en la Serie A. El arquero de 23 años se ha consolidado como una de las grandes promesas del futbol asiático gracias a sus destacadas actuaciones tanto en Italia como con la selección de Japón.

De acuerdo con diversos reportes, la operación rondaría los 33 millones de euros, una inversión con la que el conjunto parisino busca reforzar una de las posiciones más importantes de su plantilla de cara a la nueva temporada.

Zion Suzuki, una apuesta por el futuro

La directiva del PSG considera que Suzuki reúne las cualidades necesarias para competir al más alto nivel. Su seguridad bajo los tres postes, reflejos, capacidad para jugar con los pies y experiencia internacional lo han convertido en uno de los porteros jóvenes más cotizados del mercado europeo.

A sus 23 años, el guardameta japonés ha mostrado una evolución constante desde su llegada al futbol italiano, despertando el interés de varios clubes importantes del continente antes de que el Paris Saint-Germain tomara la delantera en las negociaciones.

Un fichaje que fortalecería al PSG

Si la operación se concreta, Zion Suzuki dará el salto más importante de su carrera al incorporarse a uno de los clubes más importantes de Europa. Además de reforzar la competencia en la portería, el PSG sumaría a un arquero con amplio margen de crecimiento y proyección internacional, en una apuesta que podría rendir frutos tanto a corto como a largo plazo.