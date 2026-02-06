Todos los 'traidores' que han jugado para Tigres y Monterrey

Este Clausura 2026 de Liga MX, Rodrigo Búfalo Aguirre se convertirá en el décimo futbolista en vestir las playeras de Tigres y Monterrey; a pesar de la traición que esto representa, nunca ha existido un traspaso directo de la escuadra felina a Rayados, o viceversa.

Cabe destacar que se mantendrá la maldición de los 9 antecedentes, ya que ningún jugador en la historia puede presumir haber sido campeón con ambas escuadras y, al no haber sido monarca con Rayados, un cetro del delantero uruguayo con Tigres, no cambiaría lo establecido.

Estos son los 10 futbolistas que han vestido las playeras de Tigres y Monterrey en la historia:

1. Aldo de Nigris

Siendo canterano de Tigres, Aldo de Nigris escribió su nombre con letras de oro en la historia de Rayados de Monterrey, convirtiéndose en multicampeón y en uno de los grandes estandartes de la época dorada de La Pandilla.

* Campeón de Liga MX (Apertura 2009 y 2010) además de monarca de Concachampions (2011, 2012 y 2013), todo con Rayados de Monterrey.

Aldo de Nigris debutó con Tigres y terminó siendo leyenda con Monterrey. Mexsport

2. Luis 'Matador' Hernández

Tras debutar con Cruz Azul, El Matador jugó una temporada con Querétaro y posteriormente voló a la Sultana del Norte para vivir la experiencia de jugar con Rayados de Monterrey y tras su paso por Necaxa y Boca Jrs., el delantero mundialista con el Tri, fue a Tigres durante un par de años.

* Campeón de Recopa de Concacaf (1993) con Monterrey.

Luis 'Matador' Hernández fue campeón con Monterrey. Mexsport

3. Sebastián 'Loco' Abreu

No es exageración, el delantero uruguayo mantiene el récord de más equipos defendidos a lo largo de su carrera como profesional, vistiendo la playera de 32 conjuntos, entre ellos Tigres y Rayados de Monterrey, con quienes mantuvo un paso fugaz.

* No fue campeón con ninguno de los equipos regiomontanos.

Sebastián Abreu tiene el récord de más equipos defendidos: 32. Mexsport

4. Francisco Javier 'Abuelo' Cruz

Debutando en 1994 con Rayados de Monterrey, El Abuelo se marchó a Europa para jugar con Logroñés, sin embargo, los colores se le olvidarían en su regreso a México, ya que terminó vistiendo la playera de Tigres en un par de etapas.

* Campeón en 1986 vistiendo la playera de Rayados de Monterrey.

'Abuelo' Cruz logró ser campeón de Liga con Rayados de Monterrey. Mexsport

5. José Antonio 'Tato' Noriega

Iniciando su carrera en la Liga MX con Pumas, 'Tato' Noriega dejó a los universitarios para probar suerte en la Sultana del Norte con Rayados de Monterrey, donde logró ser campeón. Posteriormente, fue a Cruz Azul y Santos para terminar con la playera de Tigres en una etapa que apenas duró unos cuantos meses.

* Campeón de la Recopa de Concacaf (1993) con Rayados.

'Tato' Noriega fue campeón de Recopa de Concacaf con Monterrey. Mexsport

6. Gastón 'Gata' Fernández

El jugador argentino debutó en su país con River Plate y, luego de tener contrato con Racing, recaló en el futbol mexicano con Rayados de Monterrey, equipo en el que jugó durante dos temporadas.

Dejó los colores de La Pandilla a un costado y regresó a Argentina para defender la playera de San Lorenzo, sin embargo, dos años después de haberse alejado de México, volvió para enfundarse en los tonos de Tigres.

* Sin títulos con los clubes regiomontanos.

'Gata' Fernández solamente vistió las playeras de Tigres y Monterrey en la Liga MX. Mexsport

7. Carlos Ochoa

Convirtiéndose en un trotamundos del futbol mexicano, el delantero azteca vivió su cuarta experiencia como profesional en Tigres, colores que le permitieron ir al Osasuna de España para tener una aventura fugaz y, en su regreso a México, tuvo minutos con Rayados de Monterrey; vistió 12 playeras diferentes en el balompié azteca.

* Sin títulos con los clubes regiomontanos.

Carlos Ochoa jugó para 12 equipos en el futbol mexicano. Mexsport

8. Jesús Molina

El férreo contención mexicano es amante de todas las playeras, ya que debutó con Tigres en el Apertura 2007 y, luego de jugar con América y Santos, vistió la playera de Monterrey... para terminar en Chivas y disputar sus últimos minutos como profesional con Pumas.

* Campeón de Copa MX (Apertura 2017) con Monterrey.

Jesús Molina logró ser campeón con Rayados pese a debutar con Tigres. Mexsport

9. Carlos Salcedo

Siendo canterano de Tigres, el defensor mexicano partió de la Sultana del Norte para tener sus primeros minutos en Liga MX con Chivas, sin embargo, regresó para jugar con los felinos... aunque terminó por defender los colores de Rayados de Monterrey.

* Campeón de Liga MX (Clausura 2019) y Concachampions (2020) con Tigres.

Carlos Salcedo fue campeón en un torneo internacional con Tigres. Mexsport

10. Rodrigo 'Búfalo' Aguirre

Llegando a Rayados de Monterrey para el Apertura 2022, el delantero uruguayo disputó 4 torneos para La Pandilla y salió para ser campeón con América, sin embargo, tras 2 años con las Águilas, todo estaría completamente hecho para que el Búfalo sea nuevo jugador de Tigres de cara al Clausura 2026 de Liga MX.

* Sin títulos con Rayados de Monterrey.

Rodrigo Aguirre mantendrá la racha. Ningún futbolista fue campeón con Tigres y Monterrey. Mexsport

