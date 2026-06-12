VIDEO: Perros robot vigilarán el Estadio Monterrey durante el Mundial

Los aficionados que asistan al Estadio Monterrey durante la Copa del Mundo 2026 podrían encontrarse con un integrante poco habitual dentro del operativo de seguridad. Perros robot equipados con cámaras, visión nocturna y sistemas de comunicación remota comenzarán a patrullar los alrededores del inmueble mundialista como parte de una estrategia tecnológica para reforzar la vigilancia durante el torneo.

La tecnología fue presentada por el municipio de Guadalupe, donde se encuentra ubicado el estadio que albergará partidos de la Copa del Mundo. Los dispositivos integran la nueva División K9-X y fueron diseñados para apoyar a policías y cuerpos de emergencia en labores de monitoreo, prevención y atención de situaciones de riesgo.

De acuerdo con las autoridades municipales, los robots cuentan con sistemas de video, lentes de visión nocturna y comandos de voz que les permiten operar en distintos escenarios. Además, fueron fabricados con materiales resistentes para ingresar a espacios de difícil acceso o considerados de riesgo antes de que intervengan los elementos de seguridad.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que esta tecnología busca proteger la integridad de los policías durante situaciones potencialmente peligrosas, al permitir una primera inspección remota del área.

“Por tierra estos perros robots de K9-X van a apoyar al policía con una primera intervención, con video y entrar finalmente a sitios de riesgo, es decir antes de entrar la fuerza pública y para cuidar la integridad física de los elementos, van a intervenir los robots”, señaló el edil durante la presentación.

Entre sus funciones también se encuentra el monitoreo de espacios amplios y la detección de situaciones inusuales. Los dispositivos pueden identificar comportamientos fuera de lo normal, localizar objetos sospechosos o alertar sobre concentraciones atípicas de personas, enviando información en tiempo real a los cuerpos de seguridad y protección civil.

La incorporación de esta tecnología convierte a Guadalupe en uno de los primeros municipios del país en integrar perros robot a sus estrategias de vigilancia. Su llegada se produce justo cuando la zona se prepara para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros que acudirán al Estadio Monterrey, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Los perros robot forman parte de una estrategia integral de seguridad que también contempla el uso de drones, la modernización del sistema C4 y la incorporación de nuevas patrullas para reforzar la vigilancia durante el evento deportivo más importante del planeta.