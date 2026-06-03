¿Quién para suplir a André Jardine? América se lanza por Guillermo Almada 

Sin tiempo por perder. El América ya tiene idealizado al reemplazo del brasileño André Jardine. La directiva va por el uruguayo Guillermo Almada.

Luego de días en el que Jardine y la directiva de las Águilas marcaron sus diferencias por la planeación de la siguiente temporada, comenzó el acercamiento por el estratega uruguayo, quien terminó su relación contractual con el Real Oviedo, equipo al que no pudo salvar del descenso en la máxima categoría en España.

El plan B del América se ejecutó con un positivo primer contacto con el entorno de Guillermo Almada, quien conoce perfectamente el futbol mexicano tras dirigir a Santos Laguna y a los Tuzos del Pachuca.

El estratega charrúa presume títulos de Liga MX y de la Concacaf Champions Cup, siendo el escenario internacional uno de los pendientes que marcó la era de André Jardine con las Águilas del América y su histórico tricampeonato de liga.

Desde que Guillermo Almada salió de México y arribó con el Real Valladolid en España, su nombre ha sido constante rumor en los clubes de Liga MX en los que el puesto de la dirección técnica ha sucumbido.

Cabe señalar que Guillermo Almada también ha sido candidato a dirigir a nivel selección. Fue candidato a tomar las riendas de México previo a la designación de Javier Aguirre en el 2024.

Un proyecto deportivo con Guillermo Almada no es una casualidad en Coapa. Esta posibilidad se visualizó en 2024 tras consumarse el tricampeonato. Las ofertas acechaban al brasileño André Jardine; la del Botafogo, la más atractiva.

El hipotético escenario preparó al departamento de inteligencia deportiva del América, con Guillermo Almada como una de las opciones de mayor peso para tomar el relevo de Jardine.

El plantel del América sigue de vacaciones. Reportarán hasta el 8 de junio, para comenzar los preparativos del torneo Apertura 2026.