Guía del sorteo de Playoff de Champions League: Cruces, fecha y dónde ver en México

La Champions League entra finalmente en su etapa más emocionante. Tras concluir las ocho jornadas bajo el innovador formato de la Fase de Liga, el panorama europeo quedó dividido. Mientras los ocho clubes de la cima aseguraron su boleto directo, el resto de las potencias mundiales deberá pelear por su supervivencia en una ronda eliminatoria previa.

El objetivo de este próximo evento será determinar cuáles serán los ocho equipos que completarán el cuadro de los Octavos de Final. La expectativa es máxima, pues clubes históricos se encuentran en la cuerda floja y conocerán su destino administrativo este mismo fin de semana.

Trofeo de la Champions League. REUTERS

FORMATO DEL SORTEO: ASÍ SE DEFINEN LOS CRUCES

A diferencia de los sorteos tradicionales de años anteriores, este proceso se rige por un estricto sistema de cabezas de serie basado exclusivamente en la posición final de la tabla. Los equipos que terminaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto tienen dos rivales potenciales, los cuales se asignan por proximidad en la clasificación.

Bajo esta lógica, los enfrentamientos se estructuran de la siguiente manera: el 9º o 10º lugar medirá fuerzas contra el 23º o 24º de la tabla; el 11º o 12º chocará contra el 21º o 22º, y así sucesivamente hasta completar las llaves. Un punto fundamental para estos partidos es que ya no existe la restricción de protección por federación; es decir, equipos del mismo país podrán enfrentarse entre sí en esta instancia.

Los juegos de ida del Playoff se programaron para los días 17 y 18 de febrero, mientras que los duelos de vuelta decidirán todo el 24 y 25 de febrero.

FECHA, HORARIO Y DÓNDE VER EL SORTEO EN MÉXICO

La cita para conocer el destino de los aspirantes a la ‘Orejona’ será este viernes 30 de enero de 2026. La ceremonia se llevará a cabo en la sede oficial de la UEFA, la Casa del Futbol Europeo en Nyon, Suiza.

Balón de la Champions League 2025-26 REUTERS

Para los aficionados en territorio nacional, el evento comenzará a las 5:00 horas (tiempo del Centro de México). La transmisión en vivo estará disponible a través de diversas plataformas para no perder detalle de los cruces de futbol más esperados:

Streaming : Podrás seguirlo mediante HBO Max y FOX One .

: Podrás seguirlo mediante y . Televisión de paga : La señal correrá a cargo de TNT Sports .

: La señal correrá a cargo de . Digital: La web oficial de la UEFA ofrecerá cobertura gratuita.

Además de conocer los enfrentamientos del Playoff, los equipos que ya clasificaron a Octavos de Final sabrán de qué llave saldrá su futuro contrincante, dejando el camino trazado rumbo a la gran final.