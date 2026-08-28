¿Quién es Heriberto Jurado y por qué Cruz Azul lo quiere regresar al futbol mexicano desde Bélgica?

Cruz Azul está muy pendiente de Heriberto Jurado y lanza el anzuelo hasta Bélgica para ver si lo puede regresar al futbol mexicano. La Máquina envió una primera oferta al Cercle Brugge por el extremo de 21 años, misma que fue rechazada.

Sin embargo, la directiva celeste prepara una segunda propuesta más atractiva para cerrar su regreso de forma definitiva. No buscan préstamo, quieren comprarlo. El tema económico es clave. Y es que el Cercle Brugge pagó 1.6 millones de euros por Jurado en febrero de 2025 al Necaxa, siendo todavía un jugador en formación, adquiriendo el 50% de su carta.

El equipo belga quiere redimir su elección y recuperar algo con Jurado, que se devaluó hasta los 700 mil euros, menos de la mitad de lo que fue vendido por el Necaxa hace un año. Para Cruz Azul esa cifra no sería problema.

¿Qué tiene qué ver Erik Lira en el fichaje de Jurado?

La Máquina busca triangular la venta de Erik Lira con el Mónaco -club del mismo grupo empresarial que el Cercle- sin que tenga que perder. Recibirá seis millones de dólares y recupera por 700 mil dólares a Jurado.

Erik Lira dejará una buena ganancia en Cruz Azul al irse a Francia. Mexsport

Jurado no ha tenido minutos en Europa. En un año y medio solo acumula 12 partidos oficiales: 9 en la Jupiler Pro League, 2 en Copa y 1 en Conference League. La temporada pasada apenas jugó 11 minutos en total -7 en Liga y 4 en Europa- y en esta 2025-26 lleva 81 minutos en 2 juegos.

De hecho, en marzo de 2025 encadenó 4 partidos sin ser convocado. A pesar de eso, sigue siendo uno de los futbolistas más prometedores de México. Nacido en Cacahoatán, Chiapas, debutó con Necaxa a los 16 años y sumó 84 partidos, 2 goles y 7 asistencias.

Heriberto Jurado tiene 96 partidos como jugador de futbol profesional y tres goles anotados.

Heriberto Jurado, una joven promesa

En 2022 fue incluido en la lista Next Generation del diario The Guardian, al lado de joyas como Arda Güler y Mathys Tel. Zurdo, veloz y desequilibrante como extremo izquierdo, Cruz Azul lo ve como el reemplazo natural para la banda que ha sufrido por la fascitis de Rodolfo Rotondi.