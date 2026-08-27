Previa: Necaxa vs Cruz Azul Apertura 2026

Cruz Azul busca romper su mala racha este viernes 28 de agosto a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) cuando visite a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria en Aguascalientes, duelo correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega necesitado de una victoria tras sumar tres derrotas consecutivas entre la Liga MX y la Leagues Cup. Con seis puntos conseguidos en lo que va del certamen, La Máquina se ubica un escalón por debajo del conjunto de los Rayos del Necaxa, que marcha en la posición 11 de la tabla con siete unidades.

Huiqui llegando a Aguascalientes Cruz Azul

¿DÓNDE VER EL NECAXA VS CRUZ AZUL?

La transmisión del encuentro arrancará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Fecha: viernes 28 de agosto de 2026

Estadio: Estadio Victoria

Ciudad: Aguascalientes

Árbitro: Ismael López Peñuelas

Hora del centro de Mexico: 19:00 horas

En dónde ver: FOX One

Los Rayos previa al partido Necaxa

Últimos resultados del Necaxa vs Cruz Azul en la Liga MX

A pesar de la actualidad celeste, la plaza de Aguascalientes suele ser favorable para los capitalinos. En sus últimas siete visitas ante el Necaxa, Cruz Azul tiene un saldo positivo de cuatro victorias, dos empates y únicamente una derrota.

Además, la hegemonía reciente favorece al club de La Noria, con nueve triunfos, tres empates y tres derrotas en sus 15 enfrentamientos previos frente a los Rayos, con 26 goles a favor por 10 en contra.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se disputó el pasado 26 de abril de 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, donde Cruz Azul se impuso con marcador de 4-1 sobre el Necaxa.

El choque en la cancha del Estadio Victoria tendrá un significado especial en las bancas y en el terreno de juego debido al constante intercambio de jugadores entre ambas instituciones. Futbolistas del Necaxa como Lorenzo Faravelli, Alexis Peña, Luis Jiménez y Carlos Vargas cuentan con pasado cementero.

En contraparte, José Paradela, Agustín Palavecino, Erik Lira y Alan Montes vistieron en su momento la camiseta del cuadro necaxista.