¿Quién es Antonio Ibrahim, el hombre que será el nuevo director deportivo del América?

El América alista el nombramiento del que será su nuevo director deportivo, luego de confirmarse que Diego Ramírez dejó el cargo en medio de un caótico arranque de torneo Clausura 2026, sin goles ni victorias.

La sacudida por este movimiento en Coapa dejó expuestas las relaciones desgastadas entre cuerpo técnico y un sector de la directiva, principalmente por los fichajes que no van en sintonía con lo que ha pedido el entrenador André Jardine.

El hijo del exdirectivo y extrenador Jesús Ramírez seguirá vinculado al Club América. Será acomodado en "proyectos deportivos" del equipo y en conjunto con grupo Ollamani.

La plaza será ocupada por Antonio Ibrahim, quien desarrolla funciones de director de scouting con las Águilas desde septiembre del 2019.

Anteriormente, desde mayo de 2017, se desempeñaba como líder del departamento de inteligencia deportiva y análisis.

Antonio Ibrahim concluyó en el 2021 el curso en la Escuela Nacional de Directores Técnicos (ENDIT) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). A su vez tomó diversas especialidades en la MBP Coaches School (Youth Football Expert, Individual Fundamentals per position specialist y Scouting and game Analysis).

Dentro de la institución azulcrema, Antonio Ibrahim también se ha convertido en una figura de confianza. Incluso suele acompañar a Héctor González Iñárritu, presidente operativo, a importantes eventos para la mejora de la logística del club.

En 2023 figuró junto con Iñárritu y Miguel Ángel Garza, jefe de la oficina de negocios del club, en su viaje a Argentina, en el Sports Summit Leaders.

La expectativa que genera el nuevo cargo de Antonio Ibrahim -cambios impulsados por Joaquín Barcárcel, mano derecha de Emilio Azcárraga- son positivas tras el convulso comienzo de torneo y las inquietudes del cuerpo técnico.

Ibrahim tomará el mando con una urgencia, liberar una plaza de extranjero antes del 9 de febrero, para el registro del jugador brasileño Raphael Veiga, deseo expreso de Jardine como en su momento previo al torneo el también brasileño Rodrigo Dourado.