Murió Rafael del Castillo, el presidente de la Femexfut de los Cachirules

El pasado reciente del futbol mexicano ha despedido al Dr. Rafael del Castillo, expresidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) cuya gestión se extendió de 1980 a 1988. Su vida, un crisol de rigor académico y pasión deportiva, dejó una huella indeleble en las estructuras del balompié nacional que asimismo fue marcada por uno de sus capítulos más oscuros por el escándalo de los Cachirules.

Del Castillo, un intelectual del deporte, se forjó en las aulas, obteniendo el título de licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante más de seis décadas, su voz resonó en la UNAM y en la Universidad Anáhuac, dedicándose a la docencia y formando a generaciones enteras de profesionales.

Su visión como directivo del balompié fue reformadora. Se le atribuyen logros significativos que sentaron bases en la modernización de la Femexfut, incluyendo la creación de la Escuela Nacional de Capacitación, el inicio de la profesionalización del arbitraje y la estructuración de las Selecciones Menores. Estos pasos buscaron dotar al futbol mexicano de cimientos institucionales más sólidos.

Sin embargo, su nombre quedó ligado de manera inseparable a la crisis más profunda que ha vivido el futbol mexicano con el caso de los Cachirules, una problemática que estalló por la alteración de actas de nacimiento en selecciones con límite de edad.

Rafael del Castillo, Guillermo Cañedo y João Havelange. X: @MikelArriolaP

Este pasaje resultó en la severa sanción de la FIFA que dejó a México fuera del Mundial de Italia 1990, escándalo que marcó el fin de su gestión. El doctor Del Castillo siempre ha sido señalado como una figura central de ese episodio oscuro, incluso por los futbolistas involucrados.

La Federación Mexicana de Futbol, en un acto de memoria histórica, reconoció recientemente su trayectoria y develó su retrato en el Salón de Presidentes, destacando su servicio en el lugar que más amaba.

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Femexfut, lamentó este fallecimiento a través de su cuenta de X: Lamento profundamente el sensible fallecimiento esta tarde de Rafael del Castillo, ex presidente de la @FMF y un hombre fundamental en la historia del futbol en nuestro país. Mi más sentido pésame y nuestras oraciones a sus familiares y amistades. Descanse en paz".

El fallecimiento del Dr. Rafael del Castillo Ruiz cierra un ciclo en la historia del fútbol mexicano, recordándolo como el directivo que impulsó la profesionalización y la educación, pero cuyo legado será eternamente analizado a través del prisma de la crisis que silenció a la Selección Nacional de México en 1990.