¡Confirmado! Flor Vigna será la rival de Alana Flores para subir al ring de Supernova Genesis 2026

El evento Supernova Genesis 2026 comienza a tomar forma y la streamer mexicana Alana Flores ya tiene nueva rival. Luego de la cancelación del combate pactado con la actriz Samadhi Zendejas, la organización pactó un enfrentamiento con la argentina Flor Vigna.

La pelea formará parte de la segunda edición del espectáculo de 'boxeo' entre celebridades y creadores de contenido, programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, un evento que ha crecido rápidamente en popularidad al combinar entretenimiento, redes sociales y deporte.

Flor Vigna es una argentina que comenzó siendo actriz, bailarina, cantante... La vida me llevó a jugar al boxeo; tengo la suerte de estar invicta allá en mi país, y vengo con muchas ganas de ganarle a Alana", dijo de sí misma Flor Vigna en un video en el que se anunció como la rival de la creadora de contenido mexicana.

La rival de Alana no es una desconocida en el mundo del espectáculo. Florencia Vigna es actriz, cantante e influencer argentina que saltó a la fama tras ganar el reality Combate y participar en programas de baile en televisión. En los últimos años, sin embargo, también ha incursionado en el boxeo amateur dentro del circuito de peleas entre celebridades.

En ese ámbito presume marca invicta, pues suma dos victorias en el evento argentino Párense de Manos. Primero derrotó por nocaut técnico a la colombiana Manuela Quintero y posteriormente venció a Micaela Viciconte, resultados que la consolidaron como una de las figuras emergentes del boxeo de influencers en Sudamérica.

A través de un video en redes sociales, Vigna había retado directamente a la mexicana y dejó claro que no pondría condiciones para concretar el combate, el cual fue confirmado en una transmisión de YouTube por parte de los organizadores.

Quería a Alana Flores... Yo sé que te sientes la favorita, pero se te acabó, se te acabo... Alguien te tiene que bajar del pony, mi amor, y esa voy a ser yo, así que, ¡prepárate!", dijo Flor Vigna en el mensaje de video que mandó cuando fue confirmada como la rival de Alana Flores.

Del otro lado aparece Alana Flores, una de las creadoras de contenido más influyentes en el ecosistema del streaming en México y una de las principales figuras de este nuevo formato de boxeo espectáculo.

No me considero una persona egocéntrica. La verdad, me han querido dejar en mal en muchas ocasiones, con lo de las condiciones, o con esto y el otro y al final del día lo único que yo quiero es cuidarme, porque la última pelea que tuve, sí me estuvo doliendo muchísimo la nuca", dijo Alana Flores poco después de conocer a su próxima rival.

La regiomontana Alana Flores mantiene también un historial positivo en el ring. En Stream Fighters 3 (2024) obtuvo una victoria que la colocó en el radar del boxeo entre influencers. Posteriormente protagonizó la pelea estelar de Supernova Strikers 2025, donde derrotó a la actriz Gala Montes por decisión unánime, consolidándose como una de las protagonistas del evento.

Ese mismo año participó en La Velada del Año IV en España, otro de los eventos más populares del boxeo de creadores de contenido, donde también subió al ring ante la streamer Ari Geli.

Gracias a esos combates, Alana se ha convertido en una de las caras más reconocibles del fenómeno que mezcla deporte y entretenimiento digital. Incluso se estima que cada pelea puede generarle ingresos de decenas de miles de dólares.

Con ambas peleadoras presumiendo invicto en este tipo de eventos, el choque Alana Flores y Flor Vigna promete convertirse en uno de los duelos más atractivos de Supernova Genesis, además de añadir un ingrediente internacional al espectáculo.

Alana Flores se negó a apostar con Flor Vigna los cuatro cinturones que ha ganado en los combates que ha alzado el puño en señal de victoria. Captura de pantalla

Alana Flores y Flor Vigna tiene su primer intercambio de palabras

Alana Flores y Flor Vigna tuvieron un primer cara a cara de mucho respeto... Hasta que llegó la provocación de la argentina, quien le propuso a la mexicana que apostaran los cinturones que han ganado hasta el momento en estas funciones de 'boxeo' entre celebridades y creadores de contenido, a lo que la regia se negó rotundamente.

Alana Flores aseguró en repetidas ocasiones que esos cinturones serían un regalo para sus hijos (que no tiene) y le dijo a Flor Vigna que apostaran dinero, subiendo la cantidad hasta 300 mil pesos. La argentina alegó que eso no tenía un valor emocional y le dijo a Alana que era una cagona (miedosa), pues ella la consideraba la mejor del mundo.