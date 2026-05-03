Cleveland derrota a Toronto para avanzar en la Conferencia del Este 

Los Cleveland Cavaliers aseguraron su lugar en las semifinales de la Conferencia Este al derrotar 114-102 a los Toronto Raptors en el séptimo partido de la serie. Con este resultado, el equipo local mantuvo la tendencia de la eliminatoria, en la cual el conjunto anfitrión ganó los siete encuentros disputados.

Jarrett Allen igualó su marca personal en postemporada con 22 puntos y registró 19 rebotes, de los cuales ocho fueron ofensivos. Además, Allen contabilizó tres bloqueos durante el juego. Por su parte, Donovan Mitchell aportó 22 unidades y James Harden sumó 18 para la causa de los Cavaliers.

El desarrollo del partido mostró una paridad estadística al llegar al medio tiempo con un marcador de 49-49. En ese punto del encuentro, ambos equipos presentaban el mismo número de puntos totales acumulados en la serie y un porcentaje de tiros de campo idéntico del 47%. Sin embargo, Cleveland tomó el control del juego mediante un parcial de 49-21 durante un intervalo de 15 minutos entre el segundo y tercer cuarto. En ese periodo, los Cavaliers convirtieron una desventaja de nueve puntos en una diferencia a favor de 19 unidades.

Durante el tercer cuarto, la defensa de Cleveland limitó a Toronto a cinco encestes de campo. En contraste, la ofensiva local aprovechó segundas oportunidades generadas por 10 rebotes ofensivos, que se tradujeron en 14 puntos. Max Strus protagonizó un incidente al recibir una falta flagrante tipo 1 por un contacto contra Scottie Barnes, aunque permaneció en el partido tras la revisión de los oficiales.

Por el equipo de Toronto, Scottie Barnes terminó con 24 puntos y nueve rebotes, mientras que RJ Barrett registró 23 unidades. Los Raptors, que participaban en sus primeros playoffs desde 2022, fueron superados en el rubro de rebotes por un margen de 27 capturas totales.

Cleveland, clasificado como el cuarto sembrado, iniciará la serie de segunda ronda contra los Detroit Pistons, primer sembrado del Este, el próximo martes por la noche. Los Cavaliers alcanzan las semifinales de conferencia por tercera temporada consecutiva, instancia que no han superado desde el año 2018.