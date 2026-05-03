"El Pachuca fue mejor que nosotros": Antonio Mohamed acepta la inferioridad del Toluca en liguilla

Con su equipo tumbado como pocas veces se había visto, Antonio Turco Mohamed, que suele tener la lengua afilada en las conferencias después de los partidos, aceptó en esta ocasión que el rival fue mejor que ellos.

"Cuando son jugadas así de finas, no hay que reclamar nada del arbitraje. Creo que el Pachuca fue un mejor equipo que nosotros, supieron replegarse bien después de su anotación, tuvieron jerarquía tras encontrar el gol muy temprano".

El Pachuca anotó desde el minuto ocho por medio de Enner Valencia y acomodó el encuentro a su ritmo, sin precisar riesgo alguno y tampoco sin dar concesiones, pues tuvo varios contragolpes que pudieron terminar mejor, pero su falta de tino les pasó factura.

El Toluca, que echó el cuerpo para adelante, intento muchas veces abrir por el centro el área de los Tuzos, sin embargo, ni siquiera los cambios desde el banquillo con jugadores como Paulinho, le ayudaron al técnico Mohamed.

Mohamed aceptó la derrota con caballerosidad

"Ellos encontraron la tranquilidad y en contra parte nosotros no hallamos los caminos; fueron justos ganadores, es la realidad. Ahora a nosotros se nos presenta una semana definitoria, esperemos recuperar gente para empezar el miércoles ante Los Ángeles por la Concacaf dando un paso y cerrar el domingo en el estadio del Pachuca".

Sin caer en justificaciones, Antonio Mohamed aclaró que la prioridad es la Copa de Concacaf, torneo que de ganarlo le da el boleto al Mundial de Clubes y que catapultaría a los Diablos a niveles internacionales, por ello, aceptó que lo que más les interesa es ese torneo y no la liguilla.

"El mensaje fue claro desde julio pasado, nuestro interés y prioridad es la Copa de Concacaf. Dijimos que ése es nuestro objetivo primario, por eso jugamos con suplentes hasta nueve partidos del campeonato. Obviamente queríamos ganarle al Pachuca, nos ganó bien, hasta ahí, pero nuestro objetivo es otro".