“Nos quedamos con tres”, el picante mensaje de la MLS a México

La selección de México tuvo un partido para sacar buenas conclusiones, después de ser goleado 3-0 por Estados Unidos en el partido amistoso que se desarrolló en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La MLS aprovechó el momento para “picarle el orgullo” a los dirigidos por Rafa Márquez.

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Fueron 25 minutos en el que México tuvo un buen desempeño. Santi Gimenez inició los errores y después Raúl Rangel se “contagió” y fue clave para el primer gol de Estados Unidos, por conducto de una de sus “joyas”, Julian Hall.

Para el segundo tiempo, Estados Unidos fue más inteligente con el balón y Raúl Rangel elevó su error, al entregarle el balón a Cavan Sullivan para que éste anotara con un remate de pierna izquierda.

Por si fuera poco, Mateo Chávez se fue expulsado por una patada y cachetada.

Santiago Gimenez tuvo dos fallas frente al arco en la goleada de Estados Unidos a México por 3-0 Mexsport

El tercero llegó para clavar la daga a México. Diego Campillo no pudo cortar un balón retrasado, siguió a Malik Tilman y el estadunidense anotó el 3-0 definitivo.

Con este contexto, la MLS publicó un mensaje en redes sociales, que le echó limón a la herida:

“Amo un 2-0, pero nos quedamos con tres”, señaló.