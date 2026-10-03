“Nos quedamos con tres”, el picante mensaje de la MLS a México
La MLS le echó limón a la herida de México, después de que la selección de Estados Unidos goleó 3-0 a los de Rafa Márquez
La selección de México tuvo un partido para sacar buenas conclusiones, después de ser goleado 3-0 por Estados Unidos en el partido amistoso que se desarrolló en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. La MLS aprovechó el momento para “picarle el orgullo” a los dirigidos por Rafa Márquez.
¿Raúl “Tala” Rangel debe de seguir como portero titular de la Selección Mexicana?
Fueron 25 minutos en el que México tuvo un buen desempeño. Santi Gimenez inició los errores y después Raúl Rangel se “contagió” y fue clave para el primer gol de Estados Unidos, por conducto de una de sus “joyas”, Julian Hall.
Para el segundo tiempo, Estados Unidos fue más inteligente con el balón y Raúl Rangel elevó su error, al entregarle el balón a Cavan Sullivan para que éste anotara con un remate de pierna izquierda.
Por si fuera poco, Mateo Chávez se fue expulsado por una patada y cachetada.
El tercero llegó para clavar la daga a México. Diego Campillo no pudo cortar un balón retrasado, siguió a Malik Tilman y el estadunidense anotó el 3-0 definitivo.
Con este contexto, la MLS publicó un mensaje en redes sociales, que le echó limón a la herida:
“Amo un 2-0, pero nos quedamos con tres”, señaló.