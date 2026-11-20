Pablo Barrionuevo viajó casi 8 mil kilómetros -desde San Miguel, Argentina, hasta Barranquilla, Colombia- en una motocicleta para presenciar la Final de la Copa Sudamericana entre su equipo, Boca Juniors, y el Atlético Mineiro.

El aficionado xeneize, quien es repartidor en una plataforma digital, arribó este viernes a Barranquilla, donde este sábado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Hoy se cumplen 15 días de que salí. No tenía para el pasaje para venir para acá, pero dije, tengo una moto, tengo ganas de estar acá. ¿Qué me puede pasar?

“Vine así, disfrutando de todo lo que pasé y ahora gracias a Dios estamos en Barranquilla”, mencionó en entrevista para el canal oficial del Club Boca Juniors.

Gracias a su motocicleta de 150 centímetros cúbicos de motor, Pablo ya tenía resuelto el traslado a Colombia para acompañar a su equipo en la final. Ahora faltaba conseguir el acceso para el partido, para el que tampoco tenía “plata” para adquirirlo.

Entonces, Leo Paredes, el mediocampista de Boca y de la Selección de Argentina, hizo posible el milagro.

“Me habló un amigo de (Leo) Paredes, y mañana vamos a estar ahí en la cancha si Dios quiere. No lo puedo creer. Fueron más de 7 mil 800 kilómetros.

“Yo creo que por fin voy a caer (en cuenta de lo que pasó) cuando llegue a mi casa, cuando pase todo esto. Hay gente que me dice que lo que hice fue una locura, pero yo no lo siento como dicen”, añadió Pablo.

Para Boca Juniors sería la tercer Copa Sudamericana que gana en su historia, toda vez que se adjudicó las de 2004 y 2005 contra Bolívar de Bolivia y Pumas de México, respectivamente.