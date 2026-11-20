Liga MX: Designaciones arbitrales de la Jornada 17; ¿quién pita a Chivas, América y Pumas?
La Comisión de Árbitros reveló las designaciones para la Jornada 17 del Apertura 2026. Katia Itzel García, César Ramos y Marco Antonio Ortiz no estarán como árbitros centrales en la última fecha de la fase regular
La Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 17 del Apertura 2026, última fecha de la fase regular del torneo, en la que quedaron definidos los silbantes encargados de impartir justicia en los encuentros que se disputarán del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.
Una de las principales novedades es la ausencia de Katia Itzel García, César Ramos y Marco Antonio Ortiz como árbitros centrales para esta jornada. Sin embargo, Katia Itzel sí tendrá participación, pues fue designada como cuarto árbitro para el encuentro entre Santos Laguna y León.
Entre los nombramientos más destacados se encuentra Fernando Hernández Gómez, quien será el árbitro central del partido entre Pumas y Rayados. Por su parte, Guillermo Pacheco Larios estará a cargo del Tigres vs. América, mientras que Daniel Quintero Huitrón dirigirá el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul.
¿Quiénes serán los árbitros de la Jornada 17 del Apertura 2026?
La Comisión de Árbitros confirmó a los silbantes que participarán en los nueve encuentros de la última jornada de la fase regular. Estas son las designaciones completas:
Viernes 20 de noviembre de 2026
- Puebla vs. Atlético de San Luis
Estadio: Cuauhtémoc
Árbitro central: Karen Hernández Andrade
Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez
Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba
VAR: Ximena Márquez Ruiz
Asistente VAR: Jair de Jesús Sosa García
- FC Juárez vs. Atlas
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Árbitro central: Adonai Escobedo González
Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Asistente 2: Mauricio Nieto Torres
Cuarto árbitro: Óscar Mejía García
VAR: Francia María González Martínez
Asistente VAR: Jaime Adrián Villasana Carrasco
- Tijuana vs. Atlante
Estadio: Caliente
Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández
Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya
Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga
VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
Asistente VAR: Michel Caballero GaliciaSábado 21 de noviembre de 2026
- Santos Laguna vs. León
Estadio: TSM Corona
Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre
Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila
Cuarto árbitro: Katia Itzel García Mendoza
VAR: Mario Terrazas Chávez
Asistente VAR: Michel Caballero Galicia
- Pachuca vs. Toluca
Estadio: Hidalgo
Árbitro central: Jesús Rafael López Valle
Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales
Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría
Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce
VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
Asistente VAR: Jessica Fernanda Morales Morales
- Pumas vs. Rayados
Estadio: Olímpico Universitario
Árbitro central: Fernando Hernández Gómez
Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
VAR: Abraham de Jesús Quirarte
Asistente VAR: Ximena Márquez Ruiz
- Tigres vs. América
Estadio: Universitario
Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios
Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
Cuarto árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
VAR: Óscar Macías Romo
Asistente VAR: Manuel Alfonso Martínez SánchezDomingo 22 de noviembre de 2026
- Chivas vs. Cruz Azul
Estadio: Akron
Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón
Asistente 1: Alberto Morín Méndez
Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez
VAR: Erick Yair Miranda Galindo
Asistente VAR: Edgar Magdaleno Castrejón
- Querétaro vs. Necaxa
Estadio: La Corregidora
Árbitro central: Salvador Pérez Villalobos
Asistente 1: Óscar Yahir Barriga Castro
Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero
Cuarto árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
VAR: Ana Cristina Guarneros Lezama
Asistente VAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
De esta manera, quedaron definidos los encargados de impartir justicia en los nueve partidos de la Jornada 17 del Apertura 2026, una fecha que marcará el cierre de la fase regular de la Liga MX y en la que cada designación estará bajo la atención de los aficionados.