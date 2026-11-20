La Liga MX dio a conocer las designaciones arbitrales para la Jornada 17 del Apertura 2026, última fecha de la fase regular del torneo, en la que quedaron definidos los silbantes encargados de impartir justicia en los encuentros que se disputarán del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Una de las principales novedades es la ausencia de Katia Itzel García, César Ramos y Marco Antonio Ortiz como árbitros centrales para esta jornada. Sin embargo, Katia Itzel sí tendrá participación, pues fue designada como cuarto árbitro para el encuentro entre Santos Laguna y León.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra Fernando Hernández Gómez, quien será el árbitro central del partido entre Pumas y Rayados. Por su parte, Guillermo Pacheco Larios estará a cargo del Tigres vs. América, mientras que Daniel Quintero Huitrón dirigirá el enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul.

¿Quiénes serán los árbitros de la Jornada 17 del Apertura 2026?

La Comisión de Árbitros confirmó a los silbantes que participarán en los nueve encuentros de la última jornada de la fase regular. Estas son las designaciones completas:

Viernes 20 de noviembre de 2026

Puebla vs. Atlético de San Luis

Estadio: Cuauhtémoc

Árbitro central: Karen Hernández Andrade

Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez

Cuarto árbitro: Aldo Ballesteros Barba

VAR: Ximena Márquez Ruiz

Asistente VAR: Jair de Jesús Sosa García

FC Juárez vs. Atlas

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Árbitro central: Adonai Escobedo González

Asistente 1: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Asistente 2: Mauricio Nieto Torres

Cuarto árbitro: Óscar Mejía García

VAR: Francia María González Martínez

Asistente VAR: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Tijuana vs. Atlante

Estadio: Caliente

Árbitro central: Maximiliano Quintero Hernández

Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya

Cuarto árbitro: Martín Molina Astorga

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Asistente VAR: Michel Caballero GaliciaSábado 21 de noviembre de 2026

Santos Laguna vs. León

Estadio: TSM Corona

Árbitro central: Luis Enrique Santander Aguirre

Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto Dávila

Cuarto árbitro: Katia Itzel García Mendoza

VAR: Mario Terrazas Chávez

Asistente VAR: Michel Caballero Galicia

Pachuca vs. Toluca

Estadio: Hidalgo

Árbitro central: Jesús Rafael López Valle

Asistente 1: Michel Alejandro Morales Morales

Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría

Cuarto árbitro: Vicente Jassiel Reynoso Arce

VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Asistente VAR: Jessica Fernanda Morales Morales

Pumas vs. Rayados

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro central: Fernando Hernández Gómez

Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

VAR: Abraham de Jesús Quirarte

Asistente VAR: Ximena Márquez Ruiz

Tigres vs. América

Estadio: Universitario

Árbitro central: Guillermo Pacheco Larios

Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez

Cuarto árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

VAR: Óscar Macías Romo

Asistente VAR: Manuel Alfonso Martínez SánchezDomingo 22 de noviembre de 2026

Chivas vs. Cruz Azul

Estadio: Akron

Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Asistente 2: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán

Cuarto árbitro: Iván Antonio López Sánchez

VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Asistente VAR: Edgar Magdaleno Castrejón

Querétaro vs. Necaxa

Estadio: La Corregidora

Árbitro central: Salvador Pérez Villalobos

Asistente 1: Óscar Yahir Barriga Castro

Asistente 2: Mayra Alejandra Mora Cerero

Cuarto árbitro: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

VAR: Ana Cristina Guarneros Lezama

Asistente VAR: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

De esta manera, quedaron definidos los encargados de impartir justicia en los nueve partidos de la Jornada 17 del Apertura 2026, una fecha que marcará el cierre de la fase regular de la Liga MX y en la que cada designación estará bajo la atención de los aficionados.