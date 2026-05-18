Cruz Azul confirma el Estadio Ciudad de los Deportes para la ida de la final ante Pumas

El misterio está casi resuelto y solo falta la confirmación oficial para que el partido de ida de la Final del Clausura 2026 sea confirmado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México con lo cual, Cruz Azul ha descartado la posibilidad de jugar en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla para recibir a los Pumas de la UNAM.

Antes de entrar en los detalles del partido, vale la pena hacer una pequeña precisión sobre el contexto de los estadios: el inmueble que Cruz Azul no puede utilizar actualmente debido a las profundas remodelaciones exigidas por la FIFA de cara a la Copa del Mundo de 2026 es el Estadio Azteca, su casa habitual, y no el Estadio Banorte, el cual se ubica en Monterrey y pertenece a los Rayados.

La confirmación para la afición llegó de la mano del presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez. El mandamás de la institución publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) un emotivo video donde se aprecian diferentes tomas del Estadio Ciudad de los Deportes con la fanaticada celeste celebrando en las tribunas. Velázquez acompañó el clip con un contundente mensaje: “¡Volveremos!”, un mensaje que parece claro de que el partido se realizará en la alcaldía Benito Juárez.

De esta forma, los dos partidos se disputarán en la Ciudad de México, con el encuentro de vuelta pactado para el domingo en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul jugó hasta las semifinales en el Estadio Banorte logrando una excepción de la FIFA para recibir a las Chivas de Guadalajara, sin embargo, después de ese partido fue necesario entregar el inmueble al comité organizador del Mundial 2026 para iniciar las labores de adaptación de cara a la cita mundialista.

Durante parte del Clausura 2026, Cruz Azul utilizó el Estadio Cuauhtémoc como su hogar provisional.

La decisión de jugar en el antes Estadio Azul se basó en dos temas: Primero, el deseo de la institución de mantener la localía en la Ciudad de México aprovechando la disponibilidad del inmueble de la colonia Nochebuena, un lugar que ya han utilizado en el pasado como su casa. Además, existían las complicaciones en Puebla de que la Selección Mexicana juega este viernes contra Ghana, apenas un día después de lo que habría sido el partido de ida.