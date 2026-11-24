La Selección Mexicana tendrá la oportunidad de disputar la Copa América 2028, luego de que la Conmebol y la Concacaf confirmaron un nuevo acuerdo para celebrar el certamen continental en Estados Unidos, con la participación de 16 selecciones.

Sin embargo, México no tiene garantizada su participación y deberá conseguir uno de los seis boletos destinados a los representativos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La Concacaf confirmó que la Copa Oro 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio, servirá como torneo clasificatorio para la competencia sudamericana.

¿Cómo puede clasificar México a la Copa América 2028?

El conjunto dirigido por Rafa Márquez deberá terminar entre las seis mejores selecciones de la Copa Oro 2027, certamen en el que está contemplada la participación de 16 representativos.

Para conseguir su boleto, México deberá alcanzar, como mínimo, los cuartos de final. Una clasificación a las semifinales garantizaría su presencia en la Copa América, mientras que una eliminación en cuartos de final dejaría su participación sujeta al mecanismo de clasificación correspondiente.

La Selección Mexicana, vigente campeona de la Copa Oro, tendrá así un incentivo adicional en la defensa de su título regional.

De las 16 selecciones contempladas para la Copa Oro 2027, únicamente seis conseguirán su clasificación, mientras que las otras 10 quedarán fuera del certamen continental.

Estados Unidos volverá a recibir la Copa América

Después de casi dos años de negociaciones, la Conmebol y la Concacaf alcanzaron un acuerdo para repetir el formato utilizado en la edición de 2024, con 10 selecciones sudamericanas y seis de la confederación anfitriona.

Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, destacó que la alianza busca impulsar el crecimiento del futbol y generar mayores oportunidades de competencia para las selecciones nacionales de la región.

La Copa América 2028 representará para México, en caso de conseguir su clasificación, una oportunidad de medirse ante las principales potencias sudamericanas durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.