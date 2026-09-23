Tras segundo episodio, Christian Eriksen rescinde su contrato

Christian Eriksen y el Wolfsburgo rescindieron su contrato de "común acuerdo", anunció este miércoles el club de la segunda división alemana.

El mediocampista ofensivo, de 34 años, se unió a esta entidad en septiembre de 2025, con un contrato que duraba hasta junio de 2027.

Pero en su primera temporada el equipo descendió a la segunda categoría de la Bundesliga, tras caer en un repechaje a ida y vuelta ante el Paderborn.

El 7 de junio, Eriksen se desplomó sobre el césped durante un partido amistoso con Dinamarca ante Ucrania.

Christian Eriksen vivió su primer episodio en 2021, durante la Eurocopa. Mexsport

Perdió el conocimiento durante "un corto instante", según explicó entonces la Federación Danesa de Futbol, y fue evacuado del terreno de juego estando "consciente".

Ese susto hizo recordar por unos momentos el paro cardiaco que sufrió el propio Eriksen el 12 de junio de 2021 en un partido de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia.

Se le colocó tiempo después un desfibrilador subcutáneo para que pudiera retomar su carrera.

Tuvo que dejar el Inter de Milán, ya que ese dispositivo médico está contraindicado para el futbol profesional en Italia.

Debió emigrar a Inglaterra, donde jugó primero en el Brentford y luego en el Manchester United, antes de llegar al Wolfsburgo como agente libre.

Después del nuevo percance médico sufrido en junio, el club alemán habló con el jugador para conocer sus planes de futuro.

Para nosotros estaba claro que la decisión sobre el futuro correspondía a Christian. Queríamos darle libertad en una situación tan especial y hemos accedido a su deseo de rescindir el contrato", dijo el director deportivo del Wolfsburgo, Dieter Hecking.

Eriksen dijo por su parte estar "feliz" por este acuerdo con su ahora exequipo.

"Por el momento, es importante para mí estar cerca de mi familia en Dinamarca", señaló.

BFG