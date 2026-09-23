UEFA Nations League 2026/27 Jornada 1: horarios México, partidos y dónde ver

Comenzó la primera Fecha FIFA después del Mundial 2026 y, con ella, el futbol de selecciones vuelve a ocupar el centro de la escena, donde los ojos estarán puestos en la UEFA Nations League.

El calendario concentrado (cuatro jornadas en poco más de dos semanas) convierte cada encuentro en un examen inmediato para las nuevas generaciones y para los técnicos que debutan o reconstruyen.

Cristiano Ronaldo fue convocado de nueva cuenta con Portugal X: @selecaoportugal

Partidazos en la primera fecha de la UEFA Nations League

El plato fuerte del jueves es Países Bajos vs Alemania en el Johan Cruijff Arena. Dos potencias que salieron pronto del Mundial se miden con nuevos proyectos: Xavi Hernández al frente de los neerlandeses y Jürgen Klopp con la Mannschaft.

Es un clásico europeo de intensidad, ritmo y orgullo, ideal para medir quién encara mejor la reconstrucción.

En Oslo, Noruega vs Dinamarca enfrenta a Erling Haaland y Martin Ødegaard contra una Dinamarca siempre organizada y competitiva. El derbi nórdico de la Liga A promete goles y duelo táctico en el Ullevaal.

En Lisboa, Portugal vs Gales abre la defensa del título de los lusos, vigentes campeones de la Nations League. Cristiano Ronaldo y compañía reciben a una Gales que buscará sorprender en el José Alvalade.

¿Cómo ver los partidos de la UEFA Nations League?

Hace un par de días se confirmo que todos los partidos de la UEFA Nations League serán transmitidos EN VIVO por Sky Sports en México, utilizando todos los canales disponibles de Izzi y SKY.

Los partidos de la jornada 1 de la UEFA Nations League (24 septiembre)