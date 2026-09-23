Barcelona Femenino alcanza 900 victorias con triunfo ante Paris FC en Champions

El Futbol Club Barcelona Femenino venció 5-2 al Paris Football Club Femenino este miércoles en el inicio de la UEFA Champions League femenina y alcanzó las 900 victorias en su historia. El triunfo llegó en el Estadi Johan Cruyff, donde el conjunto catalán comenzó su participación en el torneo continental.

Desde su fundación en 1988, el equipo blaugrana ha disputado mil 247 partidos oficiales. De esa cantidad, 900 terminaron con victoria, cifra que representa un porcentaje de triunfos del 72 por ciento en su historial.

El encuentro ante el conjunto parisino también permitió al Barcelona comenzar la competencia continental con tres puntos. El resultado lo colocó momentáneamente en la segunda posición de la clasificación general.

¿En qué torneos consiguió sus 900 victorias?

La Liga F es la competición en la que Barcelona Femenino acumula más triunfos, con 619. El segundo puesto corresponde a la Segunda División, donde registra 97 victorias, mientras que la UEFA Champions League femenina ocupa el tercer lugar con 82.

En la Copa de la Reina, el conjunto catalán suma 66 partidos ganados. A esa cifra se agregan las 24 victorias obtenidas en la Copa Catalunya y las 12 conseguidas en la Supercopa de España.

La suma de esos resultados en las distintas competiciones oficiales completa las 900 victorias alcanzadas por el equipo desde su fundación.

Kerolin marcó el primer gol del encuentro. REUTERS

Barcelona celebra el registro con una goleada

El triunfo que permitió llegar a la cifra histórica se construyó con las anotaciones de Kerolin, Clara Serrajordi, Ewa Pajor, en dos ocasiones, y Caroline Graham. El Paris Football Club Femenino respondió con los goles de Évelyne Viens y Clara Matéo.

El Estadi Johan Cruyff fue el escenario en el que Barcelona consiguió su victoria número 900, en un partido que además representó su primer compromiso de la nueva edición del torneo continental.

¿Cómo se juega la Champions femenina?

La UEFA Champions League femenina se disputa en dos fases. La primera corresponde a una liga en la que cada equipo juega seis partidos, con tres como local y tres como visitante.

Los cuatro primeros lugares de la clasificación avanzan directamente a los cuartos de final. Los equipos ubicados entre el quinto y el undécimo puesto disputan una eliminatoria para definir a los otros cuatro conjuntos que completarán esa ronda.

Barcelona llega a esta edición como vigente campeón de la competencia continental y comenzó la defensa de su título con una victoria que le permitió alcanzar el registro de 900 triunfos oficiales.