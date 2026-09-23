Harry Kane ‘sueña’ con ser jugador de NFL y MLS al mismo tiempo

A los 33 años de edad Harry Kane está por firmar una nueva extensión de contrato con el Bayern Múnich y pese a que el retiro aún no se vislumbra cercano, el delantero inglés ya plantea su futuro cuando no esté en el club bávaro, y entre sus planes se encuentra jugar en la MLS e incursionar en la NFL.

Durante la zona mixta en St George’s Park, centro nacional de entrenamiento y sede oficial de la Selección de futbol de Inglaterra, Kane reveló que el cerrar su carrera en la MLS es una posibilidad y debido a que el futbol americano es una de sus grandes pasiones, ser pateador en la NFL también le hace ilusión.

Lo verdaderamente impactante en estas declaraciones es que le gustaría estar en activo tanto en MLS como en NFL al mismo tiempo, algo sin precedentes en la historia del deporte estadounidense.

Tras golear 7-0 al Union Berlín en la Bundesliga, Harry Kane llegó a 156 goles en 156 partidos con el Bayern Múnich. Reuters

"Quizás si en el futuro estoy en la MLS o en algún sitio así, podría ser algo en lo que se puedan conectar ambos deportes, debido a los calendarios"

Harry Kane toma con seriedad la NFL

Sin embargo, Kane señaló que todo depende del rumbo que tome su carrera y vida personal en algunos años.

"Todo dependerá de lo que ocurra en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de la motivación y de lo que quiera hacer.

Finalmente, Harry Kane mencionó que sus declaraciones no son ‘a la ligera’ y sabe el esfuerzo que implicaría ser bateador de la NFL, por lo que si es que llega a tener dicha posibilidad, su preparación para afrontar el reto estaría a la altura del mismo.

"Si llegara a hacerlo, es algo que me tomaría en serio. Me tomaría entre seis meses y un año para intentar practicar antes".