Pacquiao va por más: a sus 47 años tiene encaminada otra pelea

Manny Pacquiao podría tener una nueva cita con el cuadrilátero a los 47 años. El galés Joe Cordina aceptó las condiciones para enfrentar al excampeón mundial de ocho divisiones en una función que tendría como combate principal el choque entre Tyson Fury y Anthony Joshua, en Cardiff.

Eddie Hearn, promotor de Cordina, reveló que su equipo alcanzó un acuerdo que incluye la bolsa económica. Sin embargo, el empresario aclaró que todavía no existe certeza de que el enfrentamiento se concrete.

Por nuestra parte, hemos aceptado las condiciones para hacerlo”, explicó Hearn ante los medios.

Cordina, originario de Cardiff, tendría la posibilidad de enfrentar al filipino ante su afición, una oportunidad que representaría uno de los combates de mayor exposición de su carrera.

El peleador galés, de 34 años, fue campeón mundial de peso superpluma en dos ocasiones y cuenta con un récord profesional de 19 victorias, una derrota y nueve nocauts. Su único descalabro ocurrió en 2024, cuando Anthony Cacace lo detuvo en el octavo asalto.

Cordina dio después el salto al peso ligero y consiguió dos triunfos durante 2025, con los que retomó el camino de la victoria.

Cordina queda libre de cargos y busca retomar su carrera

Joe Cordina tenía previsto enfrentar a Abdullah Mason en julio pasado, pero la negativa de una visa para ingresar a Estados Unidos impidió que disputara ese compromiso.

El británico enfrentaba una acusación de agresión y fue declarado no culpable a principios de esta semana. Con esa resolución, Cordina busca dar continuidad a su trayectoria y ahora aparece como una opción para enfrentar a uno de los nombres más reconocidos del boxeo.

Pacquiao, por su parte, regresó a la actividad en julio de 2025, después de cuatro años de ausencia, y empató con Mario Barrios, entonces campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo.

El filipino también tenía previsto disputar una revancha contra Floyd Mayweather Jr. en septiembre, pero ese enfrentamiento no se concretó.

La posible pelea ante Cordina abre otro escenario para la carrera de Pacquiao, aunque el acuerdo anunciado por Hearn corresponde a la aceptación del equipo galés y todavía falta la confirmación del combate.