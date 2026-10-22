El CMLL revela las funciones para conmemorar el Día de Muertos 2026

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló las funciones que tendrá para conmemorar el Día de Muertos 2026 en sus diferentes arenas, que concluirá con el Tzompantli de máscaras en la Arena México.

En la Arena Puebla, de Occidente y México, se realizarán eliminatorias en las que saldrá un ganador de cada una para participar en la final del Rey del Inframundo, donde los espera Guerrero Maya Jr, actual monarca.

Lunes 26 – Eliminatoria en la Arena Puebla.

Martes 27 – Eliminatoria en la Arena Occidente de Guadalajara.

Martes 27 – Eliminatoria en la Arena México.

Viernes 30 – Final del Rey del Inframundo 2026.

Sábado 1 de noviembre - Concepto de día de Muertos en la Arena Coliseo de Perú 77

Domingo 2 - Tzompantli de máscaras en la Arena México.

En la Arena Puebla participarán seis luchadores: Xelhua, Arkalis, Rayo Metálico, Rey Apocalipsis, Stigma y Kehops. El ganador pasará a la final del Rey del Inframundo 2026.

En el Tzompantli de máscaras participarán Blue Panther, Virus y El Valiente, entre otros luchadores

Arena Coliseo de Guadalajara: Fantástico, Adrenalina, Ráfaga Jr, Black Boy, Arlequín y Bestia Negra.

Arena México: Villano III Jr, Yutani, Barboza, Rugio, El Coyote y Calavera Jr I.

“El año pasado nos quedamos así de cerca, pero este año mejoramos la preparación y vamos con todo”, declaró Villano III Jr.

“Estoy sorprendido con esta oportunidad, emocionado de participar por primera vez y con seis luchadores que están triunfando”, señaló Yutani.

En el Tzompantli de máscaras, volverán a ponerse la tapa, el profesor Blue Panther, Virus y El Valiente.