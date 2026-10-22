Afición del Olympiacos corea el nombre de la Hormiga González tras su actuación en Europa League

Armando “Hormiga” González se ganó el reconocimiento de la afición del Olympiacos después de participar en la victoria por 1-0 ante el Sparta Praha en la UEFA Europa League. El delantero mexicano ingresó de cambio y provocó con un cabezazo el autogol que decidió el encuentro.

Al terminar el partido, los aficionados rojiblancos corearon “Armando González” mientras el atacante agradecía el respaldo desde el terreno de juego. La reacción llegó después de una actuación que contribuyó a que el Olympiacos consiguiera su tercera victoria en la competición continental y mantuviera su paso perfecto.

El reconocimiento también representó una muestra de apoyo para el mexicano, quien busca recuperar la titularidad tras la llegada de Imanol Alguacil al banquillo.

La afición del Olympiacos reconoce a la Hormiga González

Después del silbatazo final, los futbolistas del Olympiacos se acercaron a celebrar el triunfo con sus seguidores. Los compañeros de González lo animaron a dirigirse hacia las gradas para compartir el festejo, mientras el público coreaba el nombre del equipo.

La celebración cambió de protagonista cuando los aficionados comenzaron a cantar el nombre del delantero mexicano. Al ritmo de Seven Nation Army, canción de The White Stripes, los seguidores entonaron “Armando González” y acompañaron el momento con aplausos desde las tribunas.

El homenaje recordó la manera en que otras aficiones han convertido el nombre de un futbolista en un cántico, como ocurrió en el pasado con el mexicano Hirving “Chucky” Lozano.

Conmovido por la respuesta, González aplaudió y agradeció las muestras de apoyo. Aunque no apareció como autor oficial del gol, su cabezazo fue determinante para que el Olympiacos asegurara los tres puntos ante el Sparta Praha.

González busca recuperar la titularidad con Imanol Alguacil

La participación del mexicano en la Europa League se produce en una etapa en la que intenta recuperar un lugar en el once inicial. Tras la lesión de Ayoub El Kaabi, González ocupó la posición de centro delantero titular bajo la dirección de José Luis Mendilibar.

Sin embargo, la salida del entrenador y la llegada de Imanol Alguacil modificaron su situación dentro del equipo. El nuevo técnico ha optado por Roman Yaremchuk como titular en su esquema, por lo que el atacante mexicano ha tenido que buscar oportunidades desde el banquillo.

Su actuación frente al conjunto checo le permitió contribuir directamente al resultado y recibir el respaldo de la afición, en un momento en que necesita sumar argumentos para competir por más minutos.

El reconocimiento de los seguidores puede representar un impulso para el delantero, que buscará aprovechar sus próximas oportunidades para convencer a Alguacil y volver a disputar encuentros desde el inicio con el Olympiacos.