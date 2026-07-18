¿Qué necesita Lionel Messi para ganar la Bota de Oro de la Copa del Mundo 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo definirá al nuevo campeón del torneo. También será el último partido que puede modificar la carrera por la Bota de Oro, reconocimiento que recibe el máximo goleador de la competencia.

Tras concluir el partido por el tercer lugar, la disputa quedó reducida a dos futbolistas: Kylian Mbappé y Lionel Messi. El delantero francés ya terminó su participación, mientras que el capitán argentino todavía disputará la final frente a España.

Kylian Mbappé llega como líder de la tabla de goleo

Mbappé tomó ventaja definitiva en la carrera por la Bota de Oro durante el encuentro por el tercer lugar. Con el doblete que marcó frente a Inglaterra, llegó a 10 anotaciones en la Copa del Mundo 2026 y cerró su torneo como líder de la clasificación de goleadores.

Además, esos tantos le permitieron alcanzar 22 goles en Copas del Mundo, cifra con la que superó a Lionel Messi en el registro histórico de anotaciones mundialistas.

Con Francia ya eliminada, el delantero del Real Madrid no volverá a tener actividad en el torneo, por lo que su cifra quedó establecida en 10 goles y cuatro asistencias.

Mbappé dice adiós del Mundial 2026 superando a Messi como máximo goleador REUTERS

¿Qué necesita Messi para quedarse con la Bota de Oro?

Lionel Messi llegará a la final con ocho goles y cuatro asistencias, por lo que todavía tiene posibilidades de superar a Mbappé en la clasificación de goleo.

La vía más directa consiste en marcar un triplete frente a España. Con tres anotaciones alcanzaría 11 goles y se convertiría en el máximo goleador del torneo sin depender de ningún criterio de desempate.

También existe una segunda posibilidad. Si Messi marca dos goles, igualará los 10 tantos de Mbappé. En ese escenario, necesitaría aportar una asistencia para terminar con cinco pases de gol, uno más que el francés, y quedarse con la Bota de Oro mediante ese criterio de desempate.

Si ambos terminaran igualados en goles y asistencias, el siguiente criterio sería la cantidad de minutos disputados durante la competencia. Mbappé concluyó el Mundial con 769 minutos, mientras que Messi suma 712 antes de disputar la final.

Messi celebrando el pase a la Final de Argentina Reuters

Además del premio al máximo goleador del torneo, el partido también podría modificar el registro histórico de anotaciones en Copas del Mundo, donde Messi llega con 21 goles en su trayectoria mundialista, uno menos que Mbappé.