América sufre en Querétaro, pero Isaías Violante salió al rescate

El América dejó ver las consecuencias de un plantel limitado entre ausencias por lesión y bajas. Sin embargo, tuvo en Isaías Violante la luz para debutar con triunfo en el torneo Apertura 2026, en la visita a los Gallos del Querétaro (0-1).

La naciente era de Guillermo Almada como estratega americanista no contó con los mundialistas Israel Reyes y Sebastián Cáceres (defensas centrales), tampoco con Brian Rodríguez (volante por izquierda) ni del recién operado de la rodilla Alejandro Zendejas (volante por derecha).

Con un planteamiento un tanto diferente a lo que acostumbró André Jardine; Kevin Álvarez tuvo como responsabilidad acciones a la ofensiva.

Pero un descuido fue suficiente para neutralizar la propuesta del técnico Esteban González, que apostó por contener el embate azulcrema, aunque las acciones hicieron del primer tiempo un lapso intrascendente.

Para la segunda mitad, el ánimo del americanismo se presumía en decadencia tras una falla de Henry Martín en un tiro penal.

Al minuto 66, Luis Enrique Santander revisó una mano en el VAR. El defensor y examericanista Diego Reyes tocó con el codo el balón.

El momento del dictamen arbitral fue tenso. Jugadores de ambos equipos se enfrascaron en discusiones y empujones, lo que arrojó tarjetas amarillas para los centrales Lucas Abascia y Ramón Juárez.

Fue hasta el 72’ que Henry Martín cobró la pena máxima. Pero el goleador de las Águilas pecó y prácticamente le regaló el balón con un disparo raso, débil, con una colocación pronunciada al costado izquierdo de Guillermo Allison. El meta de los Gallos fácilmente se vistió de héroe.

Pero 10 minutos después apareció Isaías Violante, para hacer valer el dominio del América en La Corregidora y sumar las primeras tres unidades del torneo.