Lluvia de goles en el Estadio Jalisco: Atlas remonta al Puebla y se queda con los tres puntos

Atlas derrotó 4-3 al Puebla en el Estadio Jalisco, en un encuentro que tuvo cinco goles durante la segunda mitad y se definió con una reacción del conjunto rojinegro. La victoria permitió al equipo tapatío afianzarse en la parte alta de la clasificación del Apertura 2026, cuando restan tres jornadas para concluir la fase regular.

El partido tuvo cambios de ventaja, errores defensivos y una expulsión que condicionó el cierre para la Franja. Aunque Puebla logró acercarse en los minutos finales, no consiguió el empate y se quedó sin puntos en su visita a Guadalajara.

Florian Monzón abrió el marcador en el primer minuto

Atlas tomó la ventaja antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. Jorge Rodríguez envió un pase por la banda derecha para Florian Monzón, quien remató para sorprender a la defensa poblana y marcar el llamado gol de vestidor.

Puebla encontró la igualada al minuto 20, cuando Manuel Capasso intentó despejar el balón, pero no logró alejar el peligro. Luifer Hernández aprovechó la pelota que quedó en el aire y ganó por arriba para establecer el 1-1.

El marcador se mantuvo sin cambios durante el resto de la primera mitad. Sin embargo, el desarrollo del encuentro cambió después del descanso, cuando ambos equipos encontraron espacios y los errores en defensa comenzaron a reflejarse en el resultado.

Atlas remontó con tres goles en ocho minutos

Puebla se adelantó al minuto 60 gracias a un autogol de Jorge Sánchez. La jugada comenzó con un centro que la defensa rojinegra no logró resolver adecuadamente y dejó el 2-1.

La respuesta de Atlas llegó rápidamente. Kevin Zenón marcó el empate al minuto 63 y, cinco minutos después, José Martín anotó el 3-2 para completar la remontada local en un tramo de partido en el que la defensiva poblana tampoco pudo contener los ataques rojinegros.

El panorama se complicó para la Franja al minuto 78, cuando Alonso Ramírez fue expulsado. Con un jugador menos, Puebla tuvo que afrontar el resto del encuentro en desventaja numérica, una condición que precedió al siguiente golpe del conjunto tapatío.

Apenas un minuto después de la expulsión, José Martín firmó su segundo gol de la tarde con un remate de cabeza, tras un pase de Luis Estevez, para ampliar la diferencia a 4-2.

Omar Moreno anotó al minuto 84 y dejó el marcador 4-3. El tanto devolvió la expectativa de un posible empate durante los últimos minutos, pero Puebla no consiguió marcar nuevamente y Atlas conservó la ventaja hasta el final.

La roja para el Puebla condicionó el cierre del partido. Juan Carlos Ocampo/Mexsport

Atlas se acerca a la Liguilla y Puebla mantiene opciones

Con tres jornadas pendientes, Atlas dio un paso importante hacia la clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. Aunque todavía no tiene asegurado matemáticamente su lugar entre los ocho mejores, el triunfo lo mantiene en la parte alta de la tabla.

Puebla, por su parte, permanece en el lugar 14 con 16 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación. Pese a la derrota en Guadalajara, sus posibilidades de avanzar siguen abiertas, por lo que los partidos restantes serán determinantes para sus aspiraciones.