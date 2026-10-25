Kylian Mbappé llega a 100 goles con el Real Madrid tras doblete ante el Barcelona

Kylian Mbappé alcanzó los 100 goles con el Real Madrid después de marcar un doblete frente al FC Barcelona en El Clásico de LaLiga. El delantero francés necesitó 116 partidos con el conjunto merengue para llegar a esa cifra, que consiguió en un encuentro clave para la pelea por el liderato del futbol español.

Sus dos anotaciones también contribuyeron a que el Real Madrid terminara con el invicto del equipo catalán en el torneo local. Con este resultado, el conjunto blanco redujo a tres puntos la distancia respecto a su rival en la clasificación general.

Mbappé acercó al Real Madrid a la pelea por el liderato de LaLiga. REUTERS

Así se distribuyen los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid

Mbappé llegó al club español para la temporada 2024-2025 y desde entonces ha marcado en distintas competiciones. LaLiga concentra la mayor parte de sus anotaciones, con 67 tantos, mientras que la UEFA Champions League representa su segundo mejor registro, con 25 goles.

El resto de sus celebraciones se reparte entre cinco torneos:

LaLiga: 67 goles.

67 goles. UEFA Champions League: 25 goles.

25 goles. Copa del Rey: cuatro goles.

cuatro goles. Supercopa de España: un gol.

un gol. Supercopa de Europa: un gol.

un gol. Mundial de Clubes: un gol.

un gol. Copa Intercontinental: un gol.

Estos registros contemplan sus actuaciones con el Real Madrid en todas las competiciones disputadas desde su incorporación al equipo.

Los títulos que ha ganado Mbappé con el Real Madrid

Durante su primera temporada con el conjunto merengue, el atacante francés conquistó dos títulos: la Supercopa de Europa, frente al Atalanta de Italia, y la Copa Intercontinental, en la que el Real Madrid se enfrentó al Pachuca de México.

En el plano individual, el delantero también ha obtenido dos Trofeos Pichichi, distinción que reconoce al máximo goleador de LaLiga española, además de una Bota de Oro. Estos reconocimientos acompañan su registro de anotaciones con el equipo madrileño.

Mbappé y Yamal favoritos al Balón de Oro. REUTERS

Mbappé, entre los favoritos al Balón de Oro 2026

El siguiente reconocimiento que podría sumar a su trayectoria es el Balón de Oro, que entrega la revista France Football. La ceremonia está programada para este lunes 26 de octubre y el francés figura entre los favoritos por sus actuaciones con el Real Madrid y su participación con la Selección Nacional de Francia en la Copa del Mundo 2026.

La gala determinará si Mbappé convierte esa candidatura en un nuevo premio individual, después de alcanzar la barrera de los 100 goles con el equipo español.