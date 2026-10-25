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América vs Pachuca EN VIVO HOY ONLINE - Jornada 14 Apertura 2026 

América vs Pachuca EN VIVO hoy. Sigue el homenaje a Ochoa, goles y alineaciones del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 desde el Estadio Azteca

Por: Eduardo Cristobal Colin

América vs Pachuca EN VIVO hoy: Minuto a minuto y goles | Liga MX Apertura 2026
América vs Pachuca EN VIVO hoy: Minuto a minuto y goles | Liga MX Apertura 2026Especial
Escudo América
AMÉRICA
01
PACHUCA
Escudo del Pachuca.
américa y pachuca se enfrentan en el cierre de la jornada 14 en el estadio azteca, donde además estará guillermo ochoa para recibir su homenaje. 
primer tiempo
Minuto 20PENALTI PARA PACHUCA

Centro largo de Idrissi, donde Malagón salió y se llevó puesto a un jugador de Pachuca; el central marcó penalti. 

Minuto 18PRIMERA AMARILLA DEL PARTIDO

Patada de Barreto sobre Henry Martín y el árbitro ya lo pintó de amarillo. Pachuca tiene el primer amonestado. 

Minuto 15AMÉRICA TRATA DE RESPONDER

Con más corazón que futbol, América intenta empujar hacía adelante para poder empatar el partido. 

Minuto 11¡GOOOOOOOOOOL DE PACHUCA!

Equivocación de Erick Sánchez, recupero Pachuca y en balón le quedó a modo a Bautista, quien disparo y abrió el marcador. 

Minuto 10PACHUCA RESPONDE

Dos jugadas del Pachuca ante la presión del América, donde Idrissi estuvo involucrado en ambas, pero no tuvieron trascendencia.

Minuto 7AMÉRICA YA SE HACE CON LA POSESIÓN

Después de unos minutos intensos, el América ya se plantó bien en el campo y ya maneja la posesión, aunque no ha tenido jugadas de peligro. 

Minuto 4SIN UN DOMINADOR

América y Pachuca comenzaron con mucha intensidad en estos primeros minutos, por lo que no hay un claro dominador en el partido. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre América y Pachuca de la Jornada 14, ya comienzan. 

19:00 HrsAMÉRICA Y PACHUCA YA SALEN AL CAMPO

Los jugadores de América y Pachuca ya saltan al campo para el protocolo de la Liga MX, mientras se despliega un enorme tifo en el homenaje de Guillermo Ochoa. 

18:49 HrsASÍ SALE EL AMÉRICA EN EL AZTECA
  • Malagón
  • Israel Reyes
  • Kevin Álvarez
  • Santiago Bueno
  • Santiago Ramos
  • Franco Rossano
  • Oscar Perea
  • Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Carlos Álvarez
  • Henry Martín
18:40 HrsPELEA POR LA PLAYERA DE OCHOA
18:30 HrsEL XI DE LOS TUZOS ESTA NOCHE
18:25 HrsAMÉRICA CALIENTA CON PLAYERA ESPECIAL

Los jugadores del América ya saltan a calentar al campo, pero con unas playeras en honor a Ochoa. 

18:20 HrsLLEGA EL PACHUCA AL AZTECA
18:15 HrsEL MURAL DE GUILLERMO OCHOA

De esta manera, Emilio Azcárraga reveló el mural que estará está noche en el Estadio Azteca para el homenaje a Guillermo Ochoa. 

18:10 HrsESTO REPRESENTA OCHOA

La afición americanista habló para Imagen Deportes y reveló lo que significa Guillermo Ochoa en el América. 

18:10 HrsLA AFICIÓN LISTA PARA DESPEDIR A OCHOA

La afición del América se hace presente con camisetas y todo para despedir a uno de los grandes ídolos del equipo: Guillermo Ochoa. 

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