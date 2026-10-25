América vs Pachuca EN VIVO HOY ONLINE - Jornada 14 Apertura 2026
América vs Pachuca EN VIVO hoy. Sigue el homenaje a Ochoa, goles y alineaciones del partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 desde el Estadio Azteca
américa y pachuca se enfrentan en el cierre de la jornada 14 en el estadio azteca, donde además estará guillermo ochoa para recibir su homenaje.
Centro largo de Idrissi, donde Malagón salió y se llevó puesto a un jugador de Pachuca; el central marcó penalti.
Patada de Barreto sobre Henry Martín y el árbitro ya lo pintó de amarillo. Pachuca tiene el primer amonestado.
Con más corazón que futbol, América intenta empujar hacía adelante para poder empatar el partido.
Equivocación de Erick Sánchez, recupero Pachuca y en balón le quedó a modo a Bautista, quien disparo y abrió el marcador.
Dos jugadas del Pachuca ante la presión del América, donde Idrissi estuvo involucrado en ambas, pero no tuvieron trascendencia.
Después de unos minutos intensos, el América ya se plantó bien en el campo y ya maneja la posesión, aunque no ha tenido jugadas de peligro.
América y Pachuca comenzaron con mucha intensidad en estos primeros minutos, por lo que no hay un claro dominador en el partido.
Los primeros 45 minutos del partido entre América y Pachuca de la Jornada 14, ya comienzan.
Los jugadores de América y Pachuca ya saltan al campo para el protocolo de la Liga MX, mientras se despliega un enorme tifo en el homenaje de Guillermo Ochoa.
- Malagón
- Israel Reyes
- Kevin Álvarez
- Santiago Bueno
- Santiago Ramos
- Franco Rossano
- Oscar Perea
- Erick Sánchez
- Brian Rodríguez
- Carlos Álvarez
- Henry Martín
Los jugadores del América ya saltan a calentar al campo, pero con unas playeras en honor a Ochoa.
De esta manera, Emilio Azcárraga reveló el mural que estará está noche en el Estadio Azteca para el homenaje a Guillermo Ochoa.
La afición americanista habló para Imagen Deportes y reveló lo que significa Guillermo Ochoa en el América.
La afición del América se hace presente con camisetas y todo para despedir a uno de los grandes ídolos del equipo: Guillermo Ochoa.