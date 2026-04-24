¿Qué necesita Chivas para ganar el millón de dólares? Así va la tabla de la Liga MX

Hay tres equipos que pelean por el botín del millón de dólares. Cruz Azul, Toluca y Chivas, luchan por este premio que otorga la Liga MX, al ser el mejor equipo de la temporada. Los escenarios son distintos y la última jornada de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 determinará al ganador.

Chivas no sólo tratará de asegurar el liderato general, cuando reciba este sábado a los Xolos de Tijuana, liderados por la ‘joya’ mexicana, Gilberto Mora, sino también tratará de ganarse el “botín” y sumar a su bicampeón de goleo. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen 64 puntos en la tabla general de la temporada, mismas unidades que Toluca y una menos que Cruz Azul.

¿QUÉ NECESITA CHIVAS PARA GANAR EL MILLÓN DE DÓLARES?

- Que Toluca y Cruz Azul pierdan, y Chivas gane.

- Que Toluca y Cruz Azul empaten, y Chivas gane.

Chivas, obligado a ganarle a Xolos este sábado 25 de abril de 2026 Mexsport

Si Toluca y Chivas ganan, mientras que Cruz Azul pierde, los Diablos Rojos se harían con el millón de dólares, debido a la Diferencia de goles que tienen, actualmente es de +34; la del Guadalajara es de +23.

En cuarto lugar, está América con 59 unidades y sin posibilidades de acceder al premio.

ASÍ VA LA TABLA GENERAL DE LA TEMPORADA 2025-2026 DE LA LIGA MX:

1. Cruz Azul / 65 puntos / +22 (Diferencia de goles).

2. Toluca / 64 puntos / +34 (Diferencia de goles).

3. Chivas / 64 puntos / +23 (Diferencia de goles).

4. América / 59 puntos / +19 (Diferencia de goles).

5. Tigres / 58 puntos / +25 (Diferencia de goles).

6. Pumas / 54 puntos / +14 (Diferencia de goles).

7. Pachuca / 53 puntos / +8 (Diferencia de goles).

8. Monterrey / 49 puntos / +5 (Diferencia de goles).

9. Tijuana / 46 puntos / +8 (Diferencia de goles).

10. Atlas / 40 puntos / -14 (Diferencia de goles).

11. Juárez / 39 puntos / -8.

12. Querétaro / 37 puntos / -15.

13. Necaxa / 35 puntos / -11.

14. León / 35 puntos / -24.

15. San Luis / 34 puntos / -6.

16. Mazatlán / 29 puntos / -20.

17. Santos / 29 puntos / -27.

18. Puebla / 25 puntos / -33.