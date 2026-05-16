¡Qué momento! Retumba la Arena México con 'Me muero', a todo pulmón

Una noche mágica se vivió en el ring sagrado de la Arena México. Los aficionados hicieron retumbar la Catedral de la Lucha Libre, cuando Natalia Jiménez salió para cantar en vivo el tema musical 'Me muero', celebrando 20 años del que ha sido el himno que ha acompañado a Místico en cada batalla.

Después de las 10 de la noche del viernes 15 de mayo de 2026, los reflectores se apagaron para dar paso al encendido de la luz de los celulares y escuchándose el sonido de las campanas, marcando un ambiente espectacular. Natalia Jiménez bajó por el pasillo con un vestido en color plata para dar paso a la canción:

"Pido por tus besos

Por tu ingrata sonrisa

Por tus bellas caricias

Eres tú mi alegría...".

El público la acompañó de principio a fin, coreando a todo pulmón cada palabra del tema. Místico salió a escena y pidió que se elevaran más las voces. En el centro del ring de la Arena México, ambos estrecharon la mano y se dieron un emotivo abrazo: "¡El Místico!", enseguida una explosión de papeles le añadió un plus a la escena.

"¡Místico, Místico, Místico!", gritó Natalia Jiménez, secundada por el público.

Kemalito entró a escena y se llevó a la cantante a la primera fila para que presenciará el triunfo del 'Sky Team'. Máscara Dorada propició un error de Averno, que desequilibró a Último Guerrero para sacarlo del ring. 'El Joven Maravilla' se aventó una 'Estrella fugaz' sobre el lagunero afuera del cuadrilátero, mientras Místico rindió al 'Amo y Señor' con 'La Mística'.

Natalia Jiménez alzó los brazos para después ser invitada de nuevo al ring y cantar el tema de 'Me muero'. Máscara Dorada y Neón se unieron a los coros, así como Kemalito.

En la batalla semifinal, Difunto, Bárbaro Cavernario y Soberano Jr, que tuvo un gran apoyo de las aficionadas, no pudieron ante Hechicero, Rocky Romero y El Clon. Una escena que también coreó la afición fue el 'Siuuuu' que hicieron 'El Lujo de la Lucha Libre' y el luchador de Jalisco.

En duelo de maestros, Blue Panther salió con el brazo en alto al vencer a Solar en lucha de una caída. Al final, 'El Maestro Lagunero' reconoció a su rival.

En batalla de Amazonas, Skady y Kira se llevaron el triunfo por descalificación, ante Zeuxis y Keyra; ésta última le quitó la máscara a la joven.

Por su parte, Virus y Cerebro Negro Jr se llevaron la victoria al vencer a Rey Cometa y Pantera Jr. Los jóvenes fueron bien aceptados por el público.

En el inicio de la función del Viernes Espectacular en la Arena México, Pequeño Pierroth se llevó el triunfo en el triangular en el que estuvieron presentes Último Dragoncito y Pequeño Olímpico.