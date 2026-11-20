Tigres Femenil anunció la salida de Pedro Martínez Losa como director técnico, luego de quedar eliminado en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA ante Pumas. La institución informó que la separación se debe a la finalización del contrato entre ambas partes, sin relacionarla directamente con el resultado de la eliminatoria.

Las Amazonas habían conseguido una ventaja de 3-2 en el partido de ida, disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, en la vuelta, el conjunto capitalino ganó 5-0 en Nuevo León y dejó fuera de la competencia al equipo regiomontano.

A través de un comunicado, Tigres agradeció al entrenador español y a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su estancia en la institución, así como por su contribución al desarrollo deportivo del equipo.

Los números de Pedro Martínez Losa al frente de Tigres

Martínez Losa llegó al banquillo de las Amazonas en diciembre de 2024 y permaneció en el cargo durante casi dos años. Aunque no consiguió conquistar un título con el equipo, logró llevarlo hasta la final de la primera Concacaf W Champions Cup, en la que perdió frente al Gotham FC de Estados Unidos.

Durante su gestión dirigió 79 encuentros oficiales, con un balance de 49 victorias, 19 empates y 11 derrotas. Una de esas caídas fue precisamente la goleada sufrida ante Pumas en el partido de vuelta de los cuartos de final, resultado que marcó el cierre de su participación en el torneo.

Pese a los resultados acumulados durante su etapa, el equipo no consiguió sumar un campeonato a su palmarés bajo la dirección del estratega español. Su salida deja vacante el puesto de entrenador, por lo que la institución deberá definir quién asumirá el proyecto deportivo.

Tigres se quedó fuera de semifinales por primera vez en la historia de Liga Femenil. Jonathan Duenas/Mexsport

Tigres Femenil queda fuera de semifinales por primera vez

La eliminación ante Pumas también representa un resultado inédito para las Amazonas en la historia de la Liga Femenil. Desde el inicio de la competencia, el conjunto regiomontano había conseguido avanzar siempre hasta las semifinales, además de conquistar siete títulos de liga.

Esta vez, la derrota en la serie de cuartos de final terminó con esa continuidad y dejó al equipo fuera de la disputa por el campeonato antes de alcanzar la antesala de la final.

Con el torneo concluido para las felinas, la institución tendrá que trabajar en la elección de un nuevo director técnico. El siguiente compromiso competitivo del equipo llegará cuando se reanude la actividad de la Liga Femenil con el Clausura 2027.