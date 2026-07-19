¿Qué le pasó a Lisandro Martínez? Sale lesionado en la final de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Argentina sufrió su primera modificación obligada en la final de la Copa del Mundo 2026 frente a España. Lisandro Martínez abandonó el terreno de juego por una lesión en la recta final del primer tiempo, luego de algunos minutos mostrando molestias en la pierna derecha.

El defensor del Manchester United intentó mantenerse en el partido, pero al minuto 43' ya no pudo continuar y se recostó sobre el césped para solicitar la asistencia médica. Ante la situación, el seleccionador Lionel Scaloni ordenó el ingreso de Nicolás Otamendi para cubrir su lugar en la defensa argentina.

Lisandro Martínez no pudo continuar en el campo. REUTERS

¿Qué le pasó a Lisandro Martínez?

Las molestias de Lisandro Martínez comenzaron unos minutos antes de su salida. Al minuto 40, Mikel Oyarzabal recuperó el balón tras un ataque argentino y encabezó un intento de contragolpe para España.

El defensor argentino realizó un esfuerzo para detener la acción y cometió una falta sobre el atacante español. La infracción le costó la primera tarjeta amarilla del encuentro.

En la repetición captada por la cámara del árbitro se aprecia cómo Martínez se incorpora con dificultad y evita apoyar por completo la pierna derecha. Después de esa acción continuó mostrando gestos de dolor y comenzó a tocarse constantemente la zona afectada.

Mientras el partido seguía en marcha, Lionel Scaloni ordenó que uno de sus futbolistas iniciara ejercicios de calentamiento, anticipando que el zaguero difícilmente podría completar la primera mitad.

Finalmente, al minuto 43, Martínez volvió a resentirse y cayó sobre el césped durante una jugada ofensiva de España. La acción obligó al cuerpo técnico argentino a realizar la sustitución y Nicolás Otamendi ingresó antes del descanso para ocupar su lugar.

Otamendi vuelve al estadio donde Messi anunció su despedida de la selección

El ingreso de Nicolás Otamendi también representó un regreso simbólico para el defensor argentino.

En 2016, el Estadio New York New Jersey fue el escenario donde Lionel Messi anunció su renuncia a la Selección de Argentina tras caer en la final de la Copa América, el tercer partido por el título que perdía de forma consecutiva. En aquel equipo también se encontraba Otamendi.

Diez años después, ambos futbolistas volvieron a coincidir en ese mismo escenario, ahora durante la final de la Copa del Mundo 2026. Messi apareció como titular, mientras que Otamendi ingresó desde el banquillo para sustituir a Lisandro Martínez y reforzar la defensa argentina tras la lesión del central.