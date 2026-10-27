¿Qué jugadores de Atlante podrían llegar a la Selección Mexicana?

Rafa Márquez y el Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana visitaron el búnker del Atlante y, a pesar de no haber llamado a alguno de los futbolistas azulgranas para su primera convocatoria, el mandamás del Tri podría tener en la mira a 3 futbolistas de cara al proceso hacia el Mundial 2030.

Faltan pocos días para que Rafa Márquez dé a conocer una nueva lista de convocados para sus primeros partidos oficiales al frente del combinado nacional, mismos en donde México se jugará el boleto al Final Four de la Concacaf Nations League ante Jamaica, eliminatoria a 180 minutos que arrancará en el Caribe y se definirá en Monterrey.

Como parte de la gira que involucra a cada uno de los 18 equipos de la Liga MX, Rafa Márquez se dio cita en el CAR Atlante para reunirse con Miguel Herrera y su Cuerpo Técnico.

En el proceso mundialista de cara a la justa de 2030, existen 3 jugadores que podrían llamar la atención del estratega nacional debido a sus intervenciones dentro del Apertura 2026:

Óscar Jiménez / Portero

El inicio del semestre fue turbulento para el arquero mexicano, ya que la llegada de David Ospina ponía en predicamentos la titularidad de Jiménez, sin embargo, su buen nivel y la lesión del colombiano lo mantuvieron en el arco azulgrana pese a la nueva incorporación del cafetero Jordan García.

Con 38 años, Óscar Jiménez sueña con la posibilidad de vestir la playera Tricolor bajo el mando de Rafa Márquez y contender por minutos ante la batalla que representaría medirse ante arqueros como Raúl Tala Rangel y Luis Ángel Malagón.

Óscar Jiménez viste la playera de jugador de Atlante durante partido de los Potros en el Apertura 2026. Mexsport

Eugenio Pizzuto / Mediocampista

Con experiencia en Europa y siendo una de las piedras angulares de Miguel Herrera en la mitad de la cancha, Pizzuto es uno de los elementos atlantistas que han destacado durante el semestre en curso y, pese a que los resultados no le brindarán la posibilidad de entrar a Liguilla, añora su regreso a Selección Mexicana.

A sus 24 años, la competencia interna por un sitio en el Tri sería sumamente compleja, midiéndose a elementos mundialistas como Luis Romo, Luis Chávez, Obed Vargas, Edson Álvarez y hasta Israel Reyes, en caso de abandonar la zaga central para situarse en el ombligo del terreno de juego.

Jugadores del Atlante celebrando el gol de Pizzuto ante América MEXSPORT

Luis Calzadilla / Mediocampista

Una de las grandes sorpresas de los Potros de Hierro en este Apertura 2026 de la Liga MX es Luis Calzadilla, adueñándose de un sitio en el XI titular de Miguel Herrera y sumando 3 goles ante grandes contendientes del futbol mexicano: Pumas, Monterrey y Cruz Azul.

La pelea por un sitio en el Tri -en alguno de los costados- sería ante elementos con amplia experiencia en Liga MX y Selección Mexicana, como lo son Julián Quiñones, Chucky Lozano, Piojo Alvarado (a perfil cambiado) o Alexis Vega.

Luis Calzadilla celebra su tercer gol en el Apertura 2026 de la Liga MX con Atlante. Mexsport

BFG