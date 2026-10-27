Rafa Márquez ya pone el ojo en el Atlante de Miguel 'Piojo' Herrera 

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, y una comitiva de la Federación Mexicana de Futbol, visitaron el entrenamiento del Atlante, en el Centro de Alto Rendimiento del equipo, en el Ajusco.

Tras la visita a la práctica del equipo, destacó una fotografía compartida por la FMF, en la que Rafa y el técnico de los Potros de Hierro, Miguel Herrera, lucieron un intercambio de camisetas. Incluso evocaron los recuerdos de cuando el Piojo dirigió al exdefensor con el Tricolor durante la Copa del Mundo Brasil 2014.

Por parte de la Selección Mexicana y FMF, Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales, Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Mayores, Vidal Paloma, auxiliar técnico y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros, acudieron al complejo de los Potros de Hierro, equipo que goza su retorno a la Primera División.

En diversas fotografías se da testigo del encuentro de directivos y cuerpos técnicos; por el Atlante estuvieron Emilio Escalante Méndez, presidente del equipo, Emilio Escalante García, vicepresidente, Jorge Santillana, director deportivo, Felipe Escalante, miembro de la directiva, y el DT Miguel Herrera.