¿A qué hora juega Pumas vs. Santos? Canal de TV y el esperado debut de Uriel Antuna

El Estadio Olímpico Universitario encenderá sus reflectores de forma inusual este viernes 30 de enero. Los Pumas de la UNAM reciben a Santos Laguna en el arranque de la Jornada 4 del Clausura 2026. Ante la salida de atacantes como César Huerta y la severa lesión de José Juan Macías el curso pasado, la afición universitaria espera haber encontrado un nuevo motivo de ilusión: el posible debut de Uriel Antuna. El Brujo está listo para su primera aparición con la escuadra auriazul, asumiendo la responsabilidad de ser el nuevo motor ofensivo del Pedregal.

El Efecto Antuna: El nuevo referente del ataque en CU

La integración de Antuna, quien tendrá con Pumas a su tercero de los equipos grandes de México luego de su paso por Chivas y Cruz Azul ha sido la noticia del mercado. Luego de completar sus entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico, el extremo mexicano entró en la convocatoria para este viernes.

Ante la ausencia de figuras del pasado que ahora militan en Europa, Antuna llega con la misión de adueñarse de la banda derecha y conectar con los delanteros para devolverle a Pumas la verticalidad que tanto extrañaba su grada. El partido bajo las luces del viernes por la noche es el escenario ideal para que el refuerzo estrella comience a escribir su historia en la UNAM.

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs. Santos por televisión?

Este encuentro de viernes tendrá una cobertura especial para que no pierdas detalle del estreno del nuevo delantero universitario:

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Universitario (CU).

Canal de TV (Abierta): No disponible

Canal de TV (Paga): TUDN / FOX One.

Streaming online: ViX Premium.

Santos Laguna: El invitado que quiere aguar el estreno

Los Guerreros llegan a la capital con la intención de aprovechar el proceso de reestructuración de Pumas. Santos Laguna sabe que la presión recae sobre el local y su nuevo fichaje estrella. El equipo de la Comarca apostará por un bloque ordenado, confiando en que la presión de la tribuna juegue a su favor si el desequilibrio de Antuna no logra romper el cero en el marcador de forma temprana.