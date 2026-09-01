¿A qué hora juega La Hormiga González en la Copa? Dónde ver En Vivo

Armando “La Hormiga” González fue convocado con el Olympiacos para el duelo de la primera jornada de la Copa de Grecia ante el AEL, duelo que podría significar su primera titularidad con el equipo dirigido por el español José Luis Mendilibar.

El Olympiacos es el equipo más ganador de la Copa de Grecia, con 29 títulos.

Hora: 11 de la mañana.

Estadio: AEL FC Arena.

Dónde ver En Vivo: Claro Sports.

La convocatoria del Olympiacos para enfrentar al AEL en la Copa de Grecia Foto tomada de Instagram olympiacosfc

En el historial entre ambos equipos, el Olympiacos tiene dominio. De los últimos 14 partidos, suman 12 victorias, un empate y una derrota.

El pasado 22 de agosto de 2026, se confirmó el fichaje de Armando “La Hormiga” González por el Olympiacos.

El club del puerto de El Pireo es el más laureado del futbol griego, con 48 títulos del campeonato, 29 Helénica Cup, 5 Supercopa, entre otros.

Para la Copa de Grecia compiten 16 equipos, donde cada conjunto disputará cuatro encuentros.

LOS PARTIDOS DEL OLYMPIACOS EN LA COPA DE GRECIA 2026:

AEl vs. Olympiacos.

Volos NFC vs. Olympiacos.

Marko FC vs. Olympiacos.

Olympiacos vs. Panathinaikos.