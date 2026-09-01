Álvaro Fidalgo borrado del Betis y ya le buscan equipo de última hora en LaLiga

El futuro de Álvaro Fidalgo podría estar lejos del Real Betis. Aunque el técnico Manuel Pellegrini señaló que el mediocampista ya se encuentra recuperado de una lesión de rodilla y está en condiciones de sumar minutos, el escenario en el cierre del mercado de fichajes en España apunta a una posible salida del futbolista español naturalizado mexicano.

Fidalgo no ha tenido participación en las primeras tres jornadas de LaLiga 2026-27 y, de acuerdo con la información de medios españoles, el Betis estaría abierto a encontrarle acomodo en otro club antes del cierre del mercado.

Fidalgo pasó de ser titular a quedar fuera de los planes

El mediocampista llegó al Real Betis en enero procedente del América por 1.5 millones de euros. Su fichaje surgió como una oportunidad de mercado después de que las lesiones de Isco y Giovani Lo Celso obligaran al conjunto andaluz a modificar sus planes.

El exjugador de las Águilas tuvo un buen inicio en el futbol español y rápidamente se ganó un lugar importante en el equipo. Sin embargo, su protagonismo fue disminuyendo de manera progresiva hasta quedar relegado en el arranque de la nueva temporada.

De hecho, Fidalgo es, junto con Iker Losada, uno de los dos jugadores del Betis que no ha disputado un solo minuto en las primeras tres jornadas de LaLiga.

Getafe, Rayo Vallecano y Racing, opciones para Fidalgo

Ante este panorama, el Real Betis estaría dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista, ya sea mediante una venta definitiva o una cesión.

Entre los clubes que han mostrado interés se encuentran Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano, equipos que aparecen como las principales opciones para que Fidalgo pueda continuar su carrera en España.

En el caso del Rayo Vallecano, el club también habría sondeado la posibilidad de incorporar a Emmanuel N'Goran.

Con el mercado de fichajes español próximo a cerrar, las próximas horas serán determinantes para conocer si Álvaro Fidalgo permanece en el Real Betis o cambia de equipo dentro de LaLiga.