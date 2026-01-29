¿A qué hora juega FC Juárez vs. Cruz Azul? Encuentra cómo ver el partido en diversas plataformas

La actividad de la Jornada 4 del Clausura 2026 se traslada a la frontera. Este viernes 30 de enero, los Bravos de FC Juárez reciben en el Estadio Olímpico Benito Juárez a un Cruz Azul que llega encendido. El equipo dirigido por Martín Anselmi busca dar un golpe de autoridad fuera de casa y ligar su tercer triunfo, una racha que los mantendría en los puestos más altos de la tabla de clasificación.

La Máquina de Anselmi: En busca de la consistencia

Después de un inicio sólido en el certamen, Cruz Azul parece haber encontrado el equilibrio táctico que tanto buscó el torneo anterior. Con una defensa que ha permitido pocos espacios y una ofensiva liderada por el buen momento de sus atacantes, el conjunto cementero llega motivado tras vencer a sus últimos dos rivales con solvencia. Conseguir la tercera victoria en fila mandaría un mensaje de estabilidad para una afición que sueña con el liderato general antes de que el torneo entre en su fase más densa.

¿Dónde ver en vivo el FC Juárez vs. Cruz Azul por televisión?

Para este encuentro en la frontera, los aficionados deberán estar atentos a las señales digitales y de paga, ya que la transmisión cuenta con opciones específicas:

Fecha: Viernes 30 de enero de 2026

Horario: 21:06 horas (Tiempo del Centro de México); 20:06 (Tiempo de Ciudad Juárez)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez.

Canal de TV (Abierta): Azteca 7.

Canal de TV (Paga): FOX One, Azteca Deportes Network.

Streaming online: ViX Premium / Prime Video.

FC Juárez: La urgencia de hacerse pesar en casaLos Bravos de Juárez llegan con la presión de sumar ante su gente. Aunque el equipo fronterizo ha mostrado mejoría en su volumen de juego, la falta de contundencia les ha costado puntos importantes en las primeras jornadas. Recibir a un equipo con la inercia ganadora de Cruz Azul representa el reto más difícil en lo que va del torneo para los dirigidos por su actual cuerpo técnico, quienes apostarán por la velocidad en las bandas y la ventaja de la localía para frenar el paso de La Máquina.