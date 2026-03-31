¿Qué es la Ley Wenger? La regla de la FIFA para el fuera de juego que se estrena en Canadá

La Liga Premier de Canadá vivirá una transformación desde este fin de semana cuando sea la primera competencia que usará el nuevo sistema de fuera de juego conocido como “Ley Wenger”. El torneo en Norteamérica servirá como el laboratorio de pruebas para saber si es posible su adaptación a nivel global.

Este ensayo en la liga profesional de Canadá, aprobado por la IFAB el pasado 28 de febrero, busca eliminar las polémicas decisiones por fueras de juego milimétricos que han marcado la era del VAR. El objetivo es claro: devolverle el protagonismo al espectáculo y otorgar una ventaja competitiva a quienes buscan el arco rival sin depender tanto de la tecnología.

¿Qué es la ley Wenger?

Impulsada por Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA y leyenda del Arsenal, esta normativa ofrece una perspectiva distinta de cómo debe ser marcado el fuera de juego, intentando volverlo más competitivo y permitiendo a los delanteros poder sacar una ventaja de un movimiento a tiempo.

¿Cómo funciona el fuera de juego con la ley Wenger?

A diferencia de la regla actual, donde cualquier centímetro del cuerpo (un hombro, una rodilla o un pie) por delante del defensor invalida la jugada, la Ley Wenger establece que un atacante estará habilitado siempre que una parte de su cuerpo esté en línea con el último hombre. El fuera de juego solo debe ser sancionado cuando exista una separación total o muy visible entre el cuerpo del atacante y el defensor.

El mecanismo operativo de este ensayo se basa en el principio del espacio absoluto. Para que el cuerpo arbitral levante la bandera o el sistema de revisión intervenga, el atacante deberá estar completamente por delante del penúltimo defensor.

Además de esta regla, la liga canadiense estrenará una versión económica del VAR. En este formato, no habrá revisiones automáticas de cada jugada; en su lugar, los entrenadores tendrán un número limitado de desafíos (similar al tenis o la NFL) para solicitar la revisión de jugadas específicas.