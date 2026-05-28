¿Qué entrenadores han sido bicampeones en la Champions League? 

La Final de la UEFA Champions League se acerca con máxima emoción. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega como defensor del título y favorito ante el campeón de la Premier League, el Arsenal.

Una victoria no sólo daría al club francés su segundo título consecutivo, sino que elevaría al técnico asturiano a un lugar exclusivo en la historia del torneo. Si el PSG levanta la 'Orejona', Luis Enrique entraría al selecto grupo de técnicos bicampeones de la Champions League.

Los últimos detalles para la final de la Champions: PSG vs Arsenal Reuters

El español ya sabe lo que es ganar el máximo trofeo continental con el Barcelona en 2015 y repetir con el PSG en 2025; un nuevo éxito lo confirmaría como uno de los grandes estrategas de la era moderna.

Técnicos bicampeones de la Champions League en la historia

A lo largo de la historia de la competición, solo un puñado de entrenadores han logrado levantar la Copa de Europa/Champions League en más de una ocasión.

José Villalonga – Real Madrid (1956, 1957)

José Villalonga se convirtió en el primer técnico bicampeón de la Copa de Europa al guiar al Real Madrid en las dos primeras ediciones del torneo. En 1956, en París, su equipo venció al Stade de Reims por 4-3 en una final memorable, impulsado por las estrellas Alfredo Di Stéfano y Paco Gento. Al año siguiente, en 1957, repitió el título al derrotar nuevamente al Fiorentina por 2-0.

Luis Carniglia – Real Madrid (1958, 1959)

El argentino Luis Carniglia continuó la dinastía iniciada por Villalonga y mantuvo al Real Madrid como el equipo dominante. Bajo su dirección y con una plantilla legendaria encabezada por Di Stéfano, Puskás, Gento y Kopa, en 1958 derrotaron al AC Milan en una final histórica y en 1959 superaron con autoridad al Stade de Reims.

Béla Guttmann – Benfica (1961, 1962)

El húngaro Béla Guttmann llevó al Benfica a su primera era dorada en Europa. En 1961, sorprendió al Barcelona en Berna por 3-2, con un equipo joven liderado por Eusébio y Mário Coluna. En 1962, en una final épica en Ámsterdam, remontó un 2-0 en contra para vencer al Real Madrid por 5-3.

Helenio Herrera – Inter de Milán (1964, 1965)

Helenio Herrera creó la legendaria “Grande Inter” con un catenaccio disciplinado y contraataques letales. En 1964, en Viena, venció al Real Madrid por 3-1 con un doblete de Sandro Mazzola. En 1965, en su propio estadio, derrotó al Benfica por 1-0.

Miguel Muñoz – Real Madrid (1960, 1966)

Miguel Muñoz, exjugador del club, logró dos títulos en etapas diferentes. En 1960, como sucesor, lideró la famosa final de Glasgow contra el Eintracht Frankfurt (7-3), una de las mejores exhibiciones de la historia. En 1966, con el “Equipo Ye-Yé” más joven y español, venció al Partizán de Belgrado por 2-1.

Ștefan Kovács – Ajax (1972, 1973)

El rumano Ștefan Kovács continuó el legado del “Futbol Total” de Rinus Michels en el Ajax. En 1972, venció al Inter de Milan por 2-0 en Rotterdam con goles de Johan Cruyff. En 1973, derrotó a la Juventus por 1-0 en Belgrado con un gol de Johnny Rep.

Dettmar Cramer – Bayern Múnich (1975, 1976)

Dettmar Cramer, apodado “el profesor”, tomó al Bayern en 1975 y lo llevó a dos títulos europeos consecutivos. En 1975 venció al Leeds United por 2-0 en París, y en 1976 derrotó al Saint-Étienne por 1-0 en Glasgow con un gol de Franz Roth.

Brian Clough – Nottingham Forest (1979, 1980)

Brian Clough protagonizó uno de los milagros más grandes del futbol. Tras ascender al Nottingham Forest, ganó la liga y luego la Copa de Europa en 1979 (1-0 al Malmö) y la retuvo en 1980 (1-0 al Hamburgo).

Arrigo Sacchi – AC Milan (1989, 1990)

Arrigo Sacchi revolucionó el futbol moderno con su Milan. En 1989 aplastó al Steaua Bucarest por 4-0 en Barcelona con el tridente holandés (Gullit, Van Basten y Rijkaard). En 1990 venció al Benfica por 1-0 en Viena con un gol de Rijkaard.

Zinedine Zidane – Real Madrid (2016, 2017, 2018)

Zinedine Zidane logró un tricampeonato histórico, algo nunca antes visto en la era Champions League. En 2016 venció al Atlético de Madrid en penales en Milan (“La Undécima”). En 2017 derrotó a la Juventus por 4-1 en Cardiff. En 2018 ganó al Liverpool por 3-1 en Kiev con una remontada épica.

Zidane ha sido el único DT tricampeón de Champions League MEXSPORT

Lista de técnicos bicampeones en Champions League

José Villalonga – Real Madrid (1956, 1957)

Luis Carniglia – Real Madrid (1958, 1959)

Béla Guttmann – Benfica (1961, 1962)

Helenio Herrera – Inter de Milán (1964, 1965)

Miguel Muñoz – Real Madrid (1960, 1966)

Ștefan Kovács – Ajax (1972, 1973)

Dettmar Cramer – Bayern Múnich (1975, 1976)

Brian Clough – Nottingham Forest (1979, 1980)

Arrigo Sacchi – AC Milan (1989, 1990)

Zinedine Zidane – Real Madrid (2016, 2017, 2018)*

*Fue Tricampeón de Champions

Luis Enrique, a las puertas de la historia

De ganar la final, Luis Enrique se consolidaría como bicampeón de la Champions League entrando a esta selecta lista. El técnico español ya logró el triplete con el Barcelona en 2015 y repitió la hazaña con el PSG en 2025, convirtiéndose en uno de los pocos entrenadores que lo han conseguido con dos equipos distintos.

Además, un título más en 2026 le daría tres Champions en su palmarés, colocándolo entre las leyendas vivas del futbol europeo.