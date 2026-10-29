México golea 7-0 a Italia en Copa Mundial y Festival Sub-15

México sigue reafirmado su estatus de potencia en el futbol de categorías inferiores y esta vez dio un golpe sobre la mesa en la Sub-15 goleando 7-0 a su similar de Italia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026.

El Tri golea a Marruecos e Italia

La Selección Mexicana Sub-15 dirigida por Marvin Cabrera sumó dos victorias más en la competición, primero derrotando a Marruecos por marcador de 3-0 en los Cuartos de Final con goles anotados por Soriano, Aguirre y González.

Ese mismo día en el duelo de Semifinales del bracket, el Tri venció a Italia con un aplastante marcador de 7-0, esta ocasión las anotaciones fueron cortesía de Villarreal, Loyo, Soria, doblete de Muñoz y doblete de Aguirre.

México va por el 9no lugar

Tras estas dos victorias, la Selección Mexicana Sub-15 tendrá la posibilidad de pelear por el noveno lugar de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026.

El Tri se medirá ante Uruguay Sub-15 este mismo jueves a las 23:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Qué es la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026?

En una clara apuesta por el desarrollo global del talento juvenil, la FIFA puso en marcha la Copa Mundial y Festival Sub-15 Azerbaiyán 2026, un torneo histórico que reúne a más de 2,500 futbolistas provenientes de cerca de 190 federaciones miembro.

El certamen implementa un formato revolucionario de futbol 8 en canchas de dimensiones reducidas, con partidos divididos en dos tiempos de 20 minutos. Tras una fase de grupos inicial, los equipos avanzan a rondas eliminatorias organizadas por categorías según su nivel de rendimiento, lo que garantiza que todas las delegaciones sumen rodaje e interacción internacional durante toda la competencia.

La actividad deportiva se distribuye entre el Complejo Deportivo Hovsan y el emblemático Crystal Hall de Bakú para las instancias finales. Además del aspecto competitivo, el evento integra el concepto de "Festival" con actividades educativas y culturales, consolidándose como la primera gran ventana de formación integral para la categoría Sub-15.