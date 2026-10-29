México golea 7-0 a Italia en Copa Mundial y Festival Sub-15
El Tri juvenil peleará por el novena puesto en la competencia internacional que se disputa en Azerbaiyán con más de 189 países participantes
México sigue reafirmado su estatus de potencia en el futbol de categorías inferiores y esta vez dio un golpe sobre la mesa en la Sub-15 goleando 7-0 a su similar de Italia en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026.
El Tri golea a Marruecos e Italia
La Selección Mexicana Sub-15 dirigida por Marvin Cabrera sumó dos victorias más en la competición, primero derrotando a Marruecos por marcador de 3-0 en los Cuartos de Final con goles anotados por Soriano, Aguirre y González.
Ese mismo día en el duelo de Semifinales del bracket, el Tri venció a Italia con un aplastante marcador de 7-0, esta ocasión las anotaciones fueron cortesía de Villarreal, Loyo, Soria, doblete de Muñoz y doblete de Aguirre.
México va por el 9no lugar
Tras estas dos victorias, la Selección Mexicana Sub-15 tendrá la posibilidad de pelear por el noveno lugar de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026.
El Tri se medirá ante Uruguay Sub-15 este mismo jueves a las 23:00 horas (tiempo del centro de México)
¿Qué es la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026?
En una clara apuesta por el desarrollo global del talento juvenil, la FIFA puso en marcha la Copa Mundial y Festival Sub-15 Azerbaiyán 2026, un torneo histórico que reúne a más de 2,500 futbolistas provenientes de cerca de 190 federaciones miembro.
El certamen implementa un formato revolucionario de futbol 8 en canchas de dimensiones reducidas, con partidos divididos en dos tiempos de 20 minutos. Tras una fase de grupos inicial, los equipos avanzan a rondas eliminatorias organizadas por categorías según su nivel de rendimiento, lo que garantiza que todas las delegaciones sumen rodaje e interacción internacional durante toda la competencia.
La actividad deportiva se distribuye entre el Complejo Deportivo Hovsan y el emblemático Crystal Hall de Bakú para las instancias finales. Además del aspecto competitivo, el evento integra el concepto de "Festival" con actividades educativas y culturales, consolidándose como la primera gran ventana de formación integral para la categoría Sub-15.